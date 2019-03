NBA-Livestream: Celtics @ Warriors am 06.03.

Kyrie Irving muss mit seinen Boston Celtics in der Oracle Arena gegen eine der besten Starting Fives der NBA-Geschichte ran. Mit fünf potentiellen All-Stars sind die Golden State Warriors auch in dieser Spielzeit Top-Favorit auf den Titel. Boston fordert den Champion als eines der besten Teams im Osten heraus.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Ole Frerks



Warriors @ 76ers am 03.03. um 02:30 Uhr

Der amtierende Meister reist zu den 76ers. Und die Warriors haben mit Philadelphia noch eine Rechnung offen: Im letzten Duell reichten auch 41 Punkte von Steph Curry für den Sieg. Auf der anderen Seite überragten Ben Simmons und Joel Embiid. Kassieren die Warriors nun den Season-Sweep?

Kommentator: Max Siebald / Experte: Alexander Vogel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Trail Blazers @ Hornets am 03.03. um 19:00 Uhr

Die Trail Blazers sind zu Gast in Charlotte bei den Hornets. Beim letzten Aufeinandertreffen drehte C.J McCollum ordentlich auf und erzielte 30 Zähler beim 127:96 der Trail Blazers.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Stefan Koch

Rockets @ Celtics am 03.03. um 21:30 Uhr

Beide Teams befinden sich auf Playoff-Kurs. Es ist auch ein Aufeinandertreffen der Spielphilosophien: die um Harden und Paul aufgebaute Offense der Rockets gegen die zweitbeste Defense der Eastern Conference. Ein Sieg würde beide Teams dem Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde näherbringen.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Demond Greene. Vorberichte ab 21:20 Uhr.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.