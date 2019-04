NBA-Livestream: Celtics @ Bucks (Spiel 1) am 28.04.

Beide Teams gaben sich in der ersten Runde keine Blöße und konnten jeweils ohne Niederlage aufsteigen - Zuhause wollen Giannis Antetokounmpo und Co. jetzt die Serie der Celtics beenden.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Jan Jagla



NBA Livestreams

Warriors @ Clippers (Spiel 6) am 27.04. um 04:00 Uhr

Spiel 6 der Playoff-Serie zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Clippers: in Spiel 5 konnten sich die Clippers mit 129:121 durchsetzen, doch die Warriors führen in der Serie 3 - 2.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Stefan Koch

Spurs @ Nuggets (Spiel 7) am 28.04. um 04:00 Uhr

Entscheidungsspiel zwischen den Spurs und den Nuggets: Jakob Pöltl und sein Team brauchen einen Auswärtssieg, um die nächste Runde zu erreichen.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Demond Greene

