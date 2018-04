NBA-Livestream: Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) am 21.04.

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien MLB Live Marlins @ Yankees NBA Heat @ 76ers (Spiel 2) MLB Dodgers @ Padres Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets NHL Capitals @ Blue Jackets (Spiel 3) NHL Jets @ Wild (Spiel 4) MLB Red Sox @ Angels 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta KHL ZSKA Moskau -

Kasan (Spiel 3) Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Darts Premier League: Rotterdam -

Session 1 MLB Cardinals @ Cubs Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao NHL Penguins @ Flyers (Spiel 4) MLB Indians @ Twins NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Darts Premier League: Rotterdam -

Session 2 First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas MLB Astros @ Mariners Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) MLB Blue Jays @ Yankees NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels World Championship Boxing Muhamad Ridhwan -

Jeson Umbal KHL ZSKA Moskau -

Kasan (Spiel 4) Ligue 1 Nantes -

Rennes European Challenge Cup Gloucester -

Newcastle Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels J1 League Kobe -

Nagoya Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 1 Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng European Challenge Cup Cardiff -

Pau Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 1 Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia European Rugby Champions Cup Leinster -

Scarlets Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz FA Cup Man United -

Tottenham MLB Blue Jays @ Yankees Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Matchroom Boxing Amir Khan vs Phil Lo Greco MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels Fed Cup Women National_team Deutschland -

Tschechien: Tag 2 Primera División Girona -

Espanyol Liga ACB Real Betis -

Gran Canaria Serie A Cagliari -

Bologna Fed Cup Women National_team Frankreich -

USA: Tag 2 BSL Darüssafaka -

Banvit Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin KHL Kasan -

ZSKA Moskau (Spiel 5, falls nötig) Primera División Malaga -

Real Sociedad European Rugby Champions Cup Racing 92 -

Munster 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Liga ACB Valencia -

Malaga NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) IndyCar Series Honda Indy Grand Prix of Alabama MLB Giants @ Angels Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 1 Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 2 KHL Kasan -

ZSKA Moskau (Spiel 6, falls nötig) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 3 J1 League Kashima -

Kobe MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 KHL Kasan -

ZSKA Moskau (Spiel 7, falls nötig) MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals Premier League Darts Premier League: Manchester MLB Mariners @ Indians Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul -

Viertelfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Premiership Leicester -

Newcastle Primera División Levante -

FC Sevilla NFL NFL Draft: 2. Tag MLB D-backs @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants J1 League Kobe -

Kawasaki Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul -

Halbfinale Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke Championship Aston Villa -

Derby County Premiership Exeter -

Sale Premier League Huddersfield -

Everton Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Halbfinale Primera División Real Sociedad -

Bilbao Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes MLB Brewers @ Cubs Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) HBO Boxing Daniel Jacobs -

Maciej Sulecki MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants Primera División Getafe -

Girona Liga ACB Saski Baskonia -

Murcia Serie A Crotone -

Sassuolo Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Finale Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Premiership London Irish -

Saracens Primera División Alaves -

Atletico Madrid Premier League Man Utd -

Arsenal Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Liga ACB Estudiantes -

Real Madrid MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs Primera División Deportivo -

Barcelona Serie A Turin -

Lazio MLB Yankees @ Angels Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga MLB Rockies @ Cubs

LeBron James und seine Cleveland Cavaliers stehen beim 1. Auswärtsspiel in Indianapolis bereits unter Druck, sich den Heimvorteil zurückzuholen. Ein einfacher Gang in die Conference Semifinals scheint dieses Jahr nicht möglich zu sein.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Dre Voigt



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) am 21.04. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Heat @ 76ers (Spiel 2) am 17.04. um 02:00 Uhr

Das Wells Fargo Center ist der Hotspot für Game 1 zwischen Philadelphia und Miami! 2013 konnen die Heats letztsmals die Finals für sich entscheiden, die 76ers 1983. Doch die wagen Titel-Träume werden schon nach der 1. Runde für ein Team zu Ende sein.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Jan Jagla

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) am 19.04. um 03:30 Uhr

Houston ist der Geheim-Favorit für die Meisterschaft! Doch zunächst müssen sie Minnesota aus dem Weg räumen. Unterstützend dafür, gibt's nach dem Auftaktspiel der 1. Playoff-Runde, auch im zweiten Spiel ein Heimspiel im Toyota Center.

Kommentator: Mannie Winter / Experte: Alexander Vogel

Warriors @ Spurs (Spiel 3) am 20.04. um 03:30 Uhr

Für Spiel 3 wechselt die Best-of-Seven-Serie zwischen den Spurs und Warriors nach San Antonio. Im AT&T-Center wollen die Texaner ihren Heimvorteil ausspielen und nicht wie in den letztjährigen Conference Finals beide Spiele verlieren.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Steffen Hamann

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.