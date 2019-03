NBA-Livestream: Cavaliers @ Bucks am 24.03.

Während es für die Cleveland Cavaliers in dieser Rebuild-Saison nur noch um den höchstmöglichen Draft-Pick geht, spielen die Milwaukee Bucks ihre beste Saison seit Jahren und dominieren die NBA kurz vor Beginn der Playoffs.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt



NBA Livestreams

Thunder @ Raptors am 23.03. um 00:30 Uhr

Back-to-Back-Spiele der Thunder gegen die Toronto Raptors! Nach dem Spiel in Oklahoma City folgt jetzt das Wiedersehen in Toronto. Sowohl Oklahoma als auch die Raptors zählen zu den Spitzenteams in ihrer jeweiligen Conference und werden beide die Playoffs erreichen.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Dre Voigt

Celtics @ Hornets am 23.03. um 23:00 Uhr

Mit dem wohl breitesten Kader der NBA schafft es Boston noch nicht, richtige Konstanz in sein Spiel zu bringen für den ersehnten Titel. Die Charlotte Hornets müssen für die Playoffs ihre Siegbilanz noch verbessern.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Dre Voigt

Clippers @ Knicks am 24.03. um 17:00 Uhr

Vor der Saison hätte kaum jemand erwartet, dass aus Los Angeles die Clippers wohl die Playoffs erreichen und nicht die Lakers um LeBron James. Die Knicks blicken als schlechtestes Team der NBA bereits auf die nächste Saison.

Kommentator: Christoph Stadtler

