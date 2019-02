NBA-Livestream: Bucks @ Lakers am 02.03.

Das letzte Aufeinandertreffen ist inzwischen knapp ein Jahr her: In der Regular Season der Vorsaison gab es ein extrem knappes 124:122 in der Overtime für die Milwaukee Bucks gegen die L.A. Lakers.

Kommentator: Philipp Dubbert / Experte: Alexander Vogel



Celtics @ Raptors am 27.02. um 02:00 Uhr

Top-Duell in der Eastern Conference! Die Toronto Raptors empfangen im Air Canada Centre die Boston Celtics. Kurz vor der Trade-Deadline verstärkten sich die Raptors mit Marc Gasol und gelten als einer der Favoriten im Osten.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Ole Ferks

Warriors @ Heat am 28.02. um 01:30 Uhr

Dwyane Wade empfängt ein letztes Mal in seiner NBA-Karriere die Golden State Warriors in der American Airlines Arena. Insgesamt wurde er dreimal NBA-Champion mit seinen Heat. Mit den Warriors kommt die derzeit beste Mannschaft der NBA und der Top-Favorit auf den Titel nach Miami.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Stefan Koch

Pistons @ Cavaliers am 02.03. um 23:00 Uhr

Die Detroit Pistons sind zu Gast bei den Cleveland Cavaliers. Das Team um Blake Griffin darf sich im Osten nach schwierigen Zeiten noch Hoffnungen auf die erst zweite Play-off Teilnahme in den vergangenen neun Jahren machen. Die Cavaliers sind für die Mannschaft aus der Motorstadt eine Pflichtaufgabe.

Kommentator: Mannie Winter

