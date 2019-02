NBA-Livestream: 76ers @ Pelicans am 26.02.

Die NBA live auf DAZN! Die 76ers sind zu Gast bei den New Orleans Pelicans. Während es für Ben Simmons und die 76ers richtig gut läuft, gehören die Pelicans um Alvin Gentry zu den schlechtesten Teams im Westen.

Kommentator: Mannie Winter / Experte: Seb Dumitru



Spurs @ Raptors am 23.02. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast im Air Canada Centre in Toronto. Raptors-Star Kawhi Leonard und DeMar DeRozan treffen jeweils auf ihr altes Team. Toronto spielt um Platz 1 im Osten, San Antonio hat seinen Playoff-Platz im Westen noch lange nicht sicher.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Demond Greene

Trail Blazers @ 76ers am 23.02. um 19:00 Uhr

Top-4-Kandidat im Westen gegen Top-4-Kandidat im Osten: Die Portland Trail Blazers sind zu Gast im Wells Fargo Center bei den Philadelphia 76ers. Beim letzten Aufeinandertreffen fehlte Superstar Joel Embiid den 76ers, Portland gewann 129:95.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Steffen Hamann

Magic @ Raptors am 24.02. um 21:30 Uhr

In der Regular Season reisen die Orlando Magic nach Toronto in die Scotiabank Arena. In den letzten vier Auswärts-Begegnungen erzielte das Team von Steve Clifford jeweils mehr als 100 Punkte.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Stefan Koch

