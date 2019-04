NBA-Livestream: 76ers @ Nets (Spiel 4) am 20.04.

In der ersten Playoff-Runde sind die 76ers zu Gast in Brooklyn.



Thunder @ Trail Blazers (Spiel 2) am 17.04. um 04:30 Uhr

Die Trail Blazers versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen, bevor es in der Best-of-Seven-Serie der ersten Runde nach Oklahoma City geht.

Jazz @ Rockets (Spiel 2) am 18.04. um 03:30 Uhr

Nach der überragenden Regular Season ist der Titel das Ziel für Houston und James Harden – in der ersten Playoff-Runde sind die Rockets eindeutiger Favorit.

Celtics @ Pacers (Spiel 3) am 20.04. um 02:30 Uhr

In Spiel 3 der Playoff-Serie spielen die Boston Celtics im Bankers Life Fieldhouse bei den Indiana Pacers.

