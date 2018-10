MLB-Livestream: Red Sox @ Astros (Spiel 3) am 16.10.

Die MLB-Playoffs live auf DAZN! Die Houston Astros begrüßen im Minute Maid Park die Boston Red Sox. Können die Astros ihren ersten Heimvorteil nutzen?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Red Sox @ Astros (Spiel 3) am 16.10. um 02:00 Uhr!

MLB Livestreams

Dodgers @ Brewers (Spiel 2) am 13.10. um 02:00 Uhr

Spiel zwei zwischen den L.A Dodgers und den Milwaukee Brewers live auf DAZN! Beide Teams konnten sich in der Division Series deutlich gegen ihre Gegner durchsetzen. Den Dodgers fehlt nur noch ein Schritt, um den zweiten Einzug in die World Series in Folge klar zu machen. Wer entscheidet Game 2 für sich?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Astros @ Red Sox (Spiel 1) am 14.10. um 02:00 Uhr

Auf dem Weg zur World Series stehen sich die Houston Astros und die Boston Red Sox gegenüber. Die Red Sox meldeten nach dem überzegenden Sieg über den Dauerrivalen aus New York berechtigte Asprüche auf den diesjährigen Titel an. Doch mit den Astros wartet nun der amtierende Champion der MLB auf das Team aus Boston. Game 1 der ALCS siehst du hier live auf DAZN!

Brewers @ Dodgers (Spiel 3) am 15.10. um 02:00 Uhr

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.