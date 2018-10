MLB-Livestream: Dodgers @ Red Sox (Spiel 1) am 24.10.

Game 1 der World Series live auf DAZN! Die Los Angeles Dodgers treffen auf die Boston Red Sox. Wer startet besser in die Best of Seven Series. Spiel 1 aus dem Fenway Park in Boston hier auf DAZN.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Tim Collins



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Dodgers @ Red Sox (Spiel 1) am 24.10. um 02:00 Uhr!

MLB Livestreams

Dodgers @ Red Sox (Spiel 2) am 25.10. um 02:00 Uhr

Die World Series live auf DAZN! Nach einer nahezu perfekten Saison der Red Sox, inklusive 108 Siegen und einem neuem Franchise Rekord, schielt Boston auf den neunten Gewinn der World Series. Einzig und allein die L.A Dodgers stehen ihnen noch im Weg. Game 2 der Best of seven Series gibt es hier live auf DAZN.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Tim Collins

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.