NFL-Livestream: Titans @ Cowboys am 06.11.

Monday Night Football auf DAZN! Das Finale von Week 9 zwischen den Dallas Cowboys und den Tennessee Titans. Die Titans konnten sich nach zwei derben Niederlagen gegen die Chargers und Ravens in der Bye Week erholen. Reicht diese Pause um gegen Dak Preskot und Ezekiel Elliott zu bestehen?

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Titans @ Cowboys am 06.11. um 01:00 Uhr!

NFL Livestreams

Falcons @ Redskins (Delayed) am 04.11. um 01:00 Uhr

In Week 9 ist Quarterback Matt Ryan mit seinen Atlanta Falcons zu Gast in der Hauptstadt bei den Washington Redskins. Die vergangenen fünf Begegnungen konnten allesamt von den Falcons gewonnen werden. Darunter gab es sogar einen 24:17 Sieg im FedExField in Washington. Ob sich Atlanta den sechsten Sieg in Folge gegen die Redskins sicher kann, siehst Du hier auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Packers @ Patriots am 05.11. um 01:00 Uhr

Sunday Night Football auf DAZN! In Week 9 kommt es zum Primetime Duell zwischen zwei der besten Quarterbacks, die die NFL zu bieten hat. Fünffacher Superbowl Champion Tom Brady mit seinen Patriots gegen Superbowl MVP Aaron Rodgers mit seinen Packers.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Franz Büchner / Experte: Flo Berrenberg

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.