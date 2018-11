NFL-Livestream: Rams @ Lions am 02.12.

Die LA Rams sind in diesem Jahr absoluter Top-Favorit auf den Super Bowl. Und tatsächlich mussten die Rams nach 12 Wochen nur eine einzige Niederlage einstecken. Nach seiner Bye-Week muss LA nun zu den Detroit Lions reisen. Hier erfährst du in voller Länge, ob Detroit etwas gegen das Star-Ensemble aus Los Angeles ausrichten kann.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Flo Berrenberg



Saints @ Cowboys am 30.11. um 01:00 Uhr

Sunday Night Football live auf DAZN! In Week 11 trifft Drew Brees und seine Saints auf Dak Prescott und seine Cowboys. Der ehemalige Cowboys Receiver Dez Bryant unterschieb kurzfristig bei den Saints muss jedoch verletzungsbedingt zuschauen.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Ingo Seibert

RedZone - Week 13 am 02.12. um 01:00 Uhr

Die RedZone live auf DAZN! Die Atlanta Falcons mit Matt Ryan empfangen in Week 13 die Baltimore Ravens um die starke Defense. Zudem müssen die Los Angeles Rams nach Detroit reisen und es kommt zum Top-Duell zwischen den New England Patriots und den Minnesota Vikings!

