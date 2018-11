NFL-Livestream: Panthers @ Steelers am 09.11.

Die Carolina Panthers sind in Week 10 zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Die Panthers werden besonders motiviert sein, denn gegen das Team um Quarterback "Big Ben" Roethlisberger hat man die letzten fünf Spiele in der Regular Season verloren. Wer dieses Mal als Sieger vom Platz geht, siehst du live auf DAZN!

Moderator: Flo Hauser / Kommentator: Günter Zapf / Experte: Volker Schenk. Vorberichte ab 02:10 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Panthers @ Steelers am 09.11. um 01:00 Uhr!

NFL Livestreams

Titans @ Cowboys am 06.11. um 01:00 Uhr

Monday Night Football auf DAZN! Das Finale von Week 9 zwischen den Dallas Cowboys und den Tennessee Titans. Die Titans konnten sich nach zwei derben Niederlagen gegen die Chargers und Ravens in der Bye Week erholen. Reicht diese Pause um gegen Dak Preskot und Ezekiel Elliott zu bestehen?

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.