NFL-Livestream: Lions @ Bears (Delayed) am 11.11.

Direktes Duell in der NFC North zwischen den Detriot Lions und den Chicago Bears auf DAZN! Eine der Überraschungen in der NFL sind derzeit die Chicago Bears: Bislang stehen die Jungs von Soldier Field bei fünf Siegen und drei Niederlagen - die beste Bilanz in der Division. Daher stehen die Bears noch vor den favorisierten Vikings und Packers. Schau dir hier das Spiel in voller Länge an!



Die Carolina Panthers sind in Week 10 zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Die Panthers werden besonders motiviert sein, denn gegen das Team um Quarterback "Big Ben" Roethlisberger hat man die letzten fünf Spiele in der Regular Season verloren. Wer dieses Mal als Sieger vom Platz geht, siehst du live auf DAZN!

Moderator: Flo Hauser / Kommentator: Günter Zapf / Experte: Volker Schenk. Vorberichte ab 02:10 Uhr.

American Football der Spitzenklasse auf DAZN! In Week 10 der NFL empfangen die Cincinnati Bengals Quarterback Drew Brees und die New Orleans Saints im Paul Brown Stadium. Die Saints sind das zweitbeste Team der NFC, sind seit sieben Spielen ungeschlagen und konnten vergangene Woche sogar die bis dato ungeschlagenen L.A. Rams bezwingen. Hält die Siegesserie an?

