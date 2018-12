NFL-Livestream: Eagles @ Rams am 17.12.

Das aktuelle Top-Team der LA Rams empfängt den amtierenden Superbowl-Gewinner Philadelphia Eagles. Die Partie steigt im traditionsreichen LA Memorial Coliseum. Wer sich in diesem Spiel durchsetzt, siehst Du hier auf DAZN.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Eagles @ Rams am 17.12. um 01:00 Uhr!

NFL Livestreams

Chargers @ Chiefs am 14.12. um 01:00 Uhr

In Week 15 der NFL kommt es zum Re-Match zwischen den Los Angeles Chargers und den Kansas City Chiefs. Für die Chiefs ist es das dritte Spiel nach der Entlassung von Star-Runningback Kareem Hunt. Können sie den Verlust auch gegen die starken Chargers kompensieren oder führt Philip Rivers sein Team zum Sieg?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Andreas Franke. Vorberichte ab 02:10 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Texans @ Jets am 15.12. um 01:00 Uhr

Woche 15 in der NFL - nur noch zwei Spiele in der Regular Season! Nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn überraschten die Texans seither mit einer beachtlichen Sieges-Serie. Gegen die New York Jets soll der nächste W folgen, um den Einzug in die Playoffs zu sichern.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Flo Berrenberg

Dolphins @ Vikings am 16.12. um 01:00 Uhr

Week 15 der NFL live auf DAZN! Hier bekommst du das 4. Aufeinandertreffen zwischen den Dolphins und den Vikings. Noch nie konnte das Team aus Minnesota gegen die Dolphins gewinnen. Ob der erste Sieg im U.S. Bank Stadium gelingt? Die Antwort siehst du hier!

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Shuan Fatah

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.