NFL-Livestream: Eagles @ Giants am 12.10.

Thursday Night Football auf DAZN! In Week 6 trifft der amtierende Champion aus Philadelphia mit Carson Wentz auf Eli Manning und seine New York Giants. Nach enttäuschendem Start in die Saison hoffen die Giants, zu Hause einen wichtigen Sieg gegen den NFC-East-Rivalen einzufahren.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Volker Schenk



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Eagles @ Giants am 12.10. um 02:20 Uhr!

NFL Livestreams

Redskins @ Saints am 09.10. um 02:15 Uhr

Die beste Football-Liga der Welt auf DAZN! Week 5 steht an in der NFL und die Washington Redskins müssen zu den New Orleans Saints. Mit Drew Brees als Quarterback und Alvin Kamara als Runningback haben die Saints ein absolutes Traumduo in der Offensive. Bereits in den vergangen Spielzeit bereitete diese Kombi den Redskins große Probleme.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Björn Werner

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.