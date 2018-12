NFL-Livestream: Dolphins @ Vikings am 16.12.

Week 15 der NFL live auf DAZN! Hier bekommst du das 4. Aufeinandertreffen zwischen den Dolphins und den Vikings. Noch nie konnte das Team aus Minnesota gegen die Dolphins gewinnen. Ob der erste Sieg im U.S. Bank Stadium gelingt? Die Antwort siehst du hier!

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Shuan Fatah



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Dolphins @ Vikings am 16.12. um 01:00 Uhr!

NFL Livestreams

Chargers @ Chiefs am 14.12. um 01:00 Uhr

In Week 15 der NFL kommt es zum Re-Match zwischen den Los Angeles Chargers und den Kansas City Chiefs. Für die Chiefs ist es das dritte Spiel nach der Entlassung von Star-Runningback Kareem Hunt. Können sie den Verlust auch gegen die starken Chargers kompensieren oder führt Philip Rivers sein Team zum Sieg?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Andreas Franke. Vorberichte ab 02:10 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Texans @ Jets am 15.12. um 01:00 Uhr

Woche 15 in der NFL - nur noch zwei Spiele in der Regular Season! Nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn überraschten die Texans seither mit einer beachtlichen Sieges-Serie. Gegen die New York Jets soll der nächste W folgen, um den Einzug in die Playoffs zu sichern.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Flo Berrenberg

RedZone - Week 15 am 16.12. um 01:00 Uhr

Die RedZone in Woche 15 mit einem Kracher: Die New England Patriots müssen zu den Steelers. Die Rams empfangen die Eagles, die Seahawks reisen zu den San Francisco 49ers.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.