NFL-Livestream: Bills @ Patriots am 23.12.

Die Buffalo Bills reisen zu ihrem letzten Auswärtsspiel im Jahr 2018! Die New England Patriots erwarten sie kurz vor Weihnachten, im Gillette Stadium. Die Gastgeber verloren zuletzt im Februar im eigenen Stadion, sowie im Jahr 2016 das letzte Mal gegen die Bills. Und das war eine bittere Niederlage, der Spielstand zeigte am Ende ein 0-16!

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Flo Berrenberg



NFL Livestreams

Redskins @ Titans am 22.12. um 01:00 Uhr

Auftakt in Week 16 die Washington Redskins sind zu Gast bei den Tennesse Titans im Nissan Stadium. Nach den Verletzungen von Alex Smith und Colt McCoy müssen die Redskins mit Mark Sanches auf Quarterback Nummer 3 zurückgreifen. Also kein Problem für die starke Defense der Titans?

Ravens @ Chargers am 23.12. um 01:00 Uhr

Im StubHub Center empfangen die L.A. Chargers die Baltimore Ravens zum vorletzten Regular-Season-Spiel für beide Teams. Das letzte Aufeinandertreffen vor drei Jahren konnten die Ravens knapp mit 29:26 gewinnen. Ob sich Chargers-Quarterback Philip Rivers mit seinem Team den Heimsieg sichert, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Shuan Fatah

