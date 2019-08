NFL-Livestream: 49ers @ Broncos am 20.08.

Sowohl die Broncos als auch die 49ers verpassten in der letzten Saison die Playoffs. Nun treffen beide Teams in der NFL-Preseason aufeinander.

Kommentator: Franz Büchner



NFL Livestreams

Raiders @ Cardinals am 16.08. um 02:00 Uhr

Zweites Preseason-Spiel für beide Teams: Die Raiders stehen kurz vor ihrer letzten Saison in Oakland, danach zieht die Franchise weiter nach Las Vegas. Die Arizona Cardinals freuen sich derweil auf Top-Draft-Pick Kyler Murray.

Kommentator: Flo Hauser

Saints @ Chargers am 18.08. um 22:00 Uhr

Knapp drei Wochen vor Saisonstart testen die LA Chargers, letzte Saison in den Divisional Playoffs an den Patriots gescheitert, gegen die New Orleans Saints, die das NFC Championship Game gegen die Rams verloren.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Adrian Franke

Seahawks @ Vikings am 19.08. um 02:00 Uhr

Die Seahawks stehen wegen des großen Umbruchs vor einer ungewissen Spielzeit. Nur Quarterback Russell Wilson ist von den Stars geblieben.

Kommentator: Martin Pfanner

