NCAA Division I FBS-Livestream: UCF - LSU am 01.01.

Die LSU Tigers gastieren in Florida bei den Knights. Gelingt der UCF um Coach Josh Heupel ein Heimsieg in Orlando? Die Antwort bekommst du hier live auf DAZN!



Auch in dieser Saison lockt der Orange Bowl Fans aus ganz Amerika nach Miami. Mit Alabama Crimson Tide und den Oklahoma Sooners stehen sich auc dieses Jahr zwei der besten Teams des Jahres gegenüber. Wer sich den Titel holt, siehst Du hier.

Schaue dir die Football-Stars von Morgen live auf DAZN an! In der NCAA trifft Ohio State im Rose Bowl auf Washignton. Die komplette Partie siehst du hier.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.