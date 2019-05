NBA Playoffs-Gewinnspiel: 14x 100€-Gutschein im nbastore.eu gewinnen

SPOX verlost 14 Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro für den nbastore.eu. Folge uns auf Instagram um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen NBA Playoffs-Gewinnspiel

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels sind wir, die Perform Investment Limited (besser bekannt als "DAZN"), Hannover House, Plane Tree Crescent, Feltham TW13 7BZ, United Kingdom.

2. Teilnahmeberechtigte

Du bist - vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze - teilnahmeberechtigt, wenn du eine natürliche Person bist, die Ihren Wohnsitz während des Gewinnspielzeitraums nach Ziff. 3 in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Solltest du in deiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung deines gesetzlichen Vertreters.

Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von DAZN und NBA Properties, Inc., der National Basketball Association ("NBA") und der NBA Gesellschaften (zusammen die "NBA-Gesellschaften") sind ebenso wie verbundene Unternehmen, Vertreter und unmittelbare Familienangehörige und/oder Personen, die im selben Haushalt dieser Mitarbeiter leben, von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch: Gewinn-spielvereine, sonstige Zusammenschlüsse zur organisierten Gewinnspielteilnahme, automatisierte Gewinnspielteilnahmedienste und ihre jeweiligen Mitglieder sowie deren Angehörigen.

Zudem behalten wir es uns vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn wichtige Gründe vorliegen, beispielsweise

a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,

b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,

c) bei unlauterem Handeln oder

d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Wir haben das Recht, diese Personen auch nachträglich auszuschließen und dann etwaig ausgehändigte Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern.

3. Dauer des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel findet vom 30. Mai 2019 bis zum 12. Juni 2019 statt.

4. Teilnahme

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist für dich kostenlos. Wir möchten von dir wissen, welches der in der Finals-Runde teilnehmenden Basketball-Teams du favorisierst und auf welche Serie du in den Finals tippst. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, like unser Gewinnspiel-Posting vom (.) in unserem Spox-Instagram-Feed und poste deine Antwort als Hashtag in die Kommentarzeile unseres Gewinnspiel-Postings (z.B. 4-3 für #Team A). Ein Hashtag, der einen direkten Verweis auf "#Promotion, #Wettbewerb oder #Gewinnspiel" oder dergleichen enthält, muss bei sämtlichen Werbeaktionen, Wettbewerben oder Gewinnspielen, die auf sozialen Medien stattfinden, deutlich erkennbar sein. Teilnahmeschluss ist der 12. Juni 2019, 24:00 Uhr.

Pro Person ist nur ein Posting erlaubt. Das Posting darf im Nachhinein nicht bearbeitet werden.

5. Gewinn

Zu gewinnen gibt es 14 x jeweils 1 Gutschein à 100,00 €, einlösbar im NBA Onlineshop unter nbastore.eu. Um deinen Gutschein einzulösen, musst du dir auf nbastore.eu ein Profil zulegen.

6. Ermittlung, Benachrichtigung und Übermittlung der Gewinner

Die Ermittlung des Gewinners (meint natürlich auch Gewinnerin) erfolgt per Losverfahren (Zufallsverfahren).

Wenn du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich auf Instagram direkt am Folgetag des Gewinnspiels, d.h. am 13. Juni 2019.

Um den Gewinn zu erhalten, musst du dich innerhalb von 7 Kalendertagen nach der Gewinnmitteilung per E-Mail an info@spox.com wenden und uns für den Fall, dass du den Postversand des Gewinns wünschst, deine Adresse angeben. Mit der Kontaktaufnahme (a) bestätigst du deine Identität und erlaubst die Verwendung deines Namens und deines Bildes (Recht auf Werbung) durch uns und die NBA-Gesellschaften ohne weitere Vergütung; und (b) stimmst zu, uns und NBA-Gesellschaften von allen Ansprüchen und Schäden freizustellen, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel entstehen könnten. Reagierst du im Falle des Gewinns nicht innerhalb von 7 Kalendertagen auf die Gewinnmitteilung, verfällt dein Gewinn.

Die Gewinne werden innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt deiner Rückmeldung - je nach deinem Wunsch - per Post, Mail oder über die Social-Plattform deiner Wahl versendet. Der Postversand erfolgt an die von dir angegebene Adresse. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten bist du verantwortlich. Bei nicht zustellbaren Postrückläufern verfällt der Anspruch auf den Gewinn endgültig.

Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.

7. Beendigung des Gewinnspiels

Wir behalten uns ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung zu beenden, wenn die Durchführung des Gewinnspiels aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

8. Datenschutz

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse usw.) notwendig. Du versicherst, dass die von dir gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und dein Alter wahrheitsgemäß und richtig sind.

Wir weisen zudem darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

Du willigst hiermit ein, dass wir die übermittelten Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und zur Durchführung des Gewinnspiels nutzen. Wir behalten uns vor, die Gewinner der Trikots auf unseren Social-Media-Plattformen bekannt zu geben.

Du erklärst dich damit einverstanden, an diese Teilnahmebedingungen gebunden zu sein und erklärst dich bereit, dass DAZN und die NBA-Gesellschaften und deren Vertreter deinen Namen, deine Stimme, Stadt oder Wohnsitz, Fotos, Video- oder Filmausschnitte und/oder andere visuelle Darstellungen für Werbe- und/oder Handelszwecke und/oder für andere Zwecke in allen Medien oder Formaten, die zum jetzigen oder einem späteren Zeitpunkt bekannt sind, ohne weitere Vergütung (finanziell oder anderweitig), Erlaubnis oder Benachrichtigung verwenden dürfen. Diese Daten kannst du jederzeit sperren, berichtigen oder löschen lassen. Die Einwilligung in die Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-ner Daten ist jederzeit widerruflich und kann insbesondere durch den Versand einer E-Mail an folgende E-Mail-Adresse erfolgen: info@spox.com.

Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung, abrufbar unter https://my.dazn.com/help/privacy.

9. Instagram und NBA Disclaimer

Wir tragen die ausschließliche Verantwortung für die Durchführung des Gewinnspiels. Beschwerden oder Fragen sind nicht an Instagram oder die NBA zu richten, sondern ausschließlich an uns unter info@spox.com.

10. Die NBA-Gesellschaften und mit ihnen verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Eigentümer, Vertriebspartner, Einzelhändler, Vertreter, Bevollmächtigte, Werbe-/Promotionagenturen, Handelsvertreter und Vertreter übernehmen keine Haftung und werden von jeglichen Ansprüchen freigestellt und schadlos gehalten. Anwendbares Recht

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

11. Sonstiges

Wir behalten uns vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.