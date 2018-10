Mit Mercedes-Benz zum Länderspiel Deutschland gegen Russland

Im vorletzten Länderspiel des Jahres empfängt die Löw-Elf Russland. Die seit der starken Heim-WM selbstbewusst auftretenden Russen sind ein echter Gradmesser vor dem abschließenden Nations League Gruppenspiel gegen die Niederlande.

Gewinne 3x2 Tickets der Kategorie 1 für das Spiel Deutschland vs. Russland am 15.11.2018 in der Leipziger Red Bull Arena und genieße live und hautnah einen Blick hinter die Kulissen - durch den exklusiven Zugang zum Mercedes-Benz Sportpresse Club!

Einsendeschluss ist der 06.11.2018 / 12:00 Uhr MEZ.

Die Gewinner werden von Mercedes-Benz telefonisch benachrichtigt.