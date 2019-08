Das neue FIFA 20 steht in den Startlöchern. Wann genau das Spiel rauskommt und alle weiteren Infos zur Fußball-Simulation findet Ihr hier.

Außerdem: Was mit Juventus Turin ist FIFA 20 los ist und alles zum neuen Modus VOLTA.

Artikel und Videos zum Thema Sieht so Piemonte Calcio in FIFA 20 aus?

FIFA 20: Wann erscheint das neue Spiel?

Wie von EA Sports gewohnt, kommt das neue Spiel in der letzten September-Woche auf den Markt. Das genaue Datum ist der 27. September. Dies gab der Hersteller auf einer Pressekonferenz Mitte Juni bekannt.

Ihr wollt schon vorher loszocken? Mit der Champions- oder Ultimate Edition ist das möglich, diese kosten Euch allerdings 20 bzw. 30 Euro mehr als die Standard-Version. Investiert Ihr das zusätzliche Geld, erhaltet Ihr bereits drei Tage früher Zugriff auf das Spiel, also am 24. September.

Juventus Turin in FIFA 20: Was ist denn da los?

Da EA Sports die Rechte für Trikots, Logo und Namen von Juventus Turin an den Konkurrenten Konami verloren hat, werden die Stars um Cristiano Ronaldo in FIFA 20 als Piemonte Calcio auflaufen. Auch die Trikots und das Logo dieses erfundenen Vereins sind neu und von den Entwicklern kreiert.

Die Spielernamen allerdings bleiben die originalen, Ihr müsst Euch nicht auf irgendwelche Fake-Namen einstellen.

FIFA 20: Der neue Modus VOLTA

Angelehnt an das alte FIFA Street hat EA Sports sich für FIFA 20 den Modus VOLTA ausgedacht. Hier könnt Ihr auf authentischen Kleinfeldplätzen oder auch auf Hochhausdächern mit Euren Lieblingskickern virtuell alle Trickserein ausleben und Tore schießen.

Mit dabei sind alle in FIFA verfügbaren Spieler*innen. Auch ist es möglich, neue Avatare zu erstellen und sie mit selbstgewählten Frisuren oder Tattoos auszustatten.

FIFA 20: Der neue Karrieremodus

Nicht ganz neu ist der Karrieremodus, allerdings hat EA hier einige Änderungen vorgenommen, die den Modus realistischer machen sollen. So könnt Ihr in FIFA 20 Euren Manager-Charakter deutlich individueller gestalten als bisher und auch seine Teilnahme an Pressekonferenzen wurde überarbeitet.

Außerdem neu: In den vergangenen Jahren hatten Spieler im Karrieremodus ein festgelegtes Potenzial, das sie nach einer gewissen Spielzeit auch immer erreicht haben. Damit ist nun Schluss, denn in FIFA 20 werden sich Spieler-Potenziale mit der Leistung auf dem Platz synchronisieren. Je besser Deine Spieler also auf dem Rasen agieren, desto höher steigt ihr Potential. Inwieweit sich dadurch allerdings aus einem Drittliga-Kicker der neue Weltstar formen lässt, ist (noch) nicht ganz klar.

FIFA 20: Alle wichtigen Termine in der Übersicht

Wann welche Version auf den Markt kommt, erfahrt Ihr hier.