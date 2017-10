2x2 Top-Tickets für das ATP in Wien gewinnen

China Open Women Single Live WTA Peking: Viertelfinale -

Lavazza verlost 2x2 Top-Tickets für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle von 21. bis 29. Oktobber inklusive Kaffee-Gutschein. Seid beim Klassiker in Wien dabei und erlebt Dominic Thiem, Alexander Zverev & Co live!

Die Erste Bank Open in Wien gehen 2017 in die 43. Auflage! Seit 1974 kommen Tennisstars aus aller Welt in die österreichische Hauptstadt und bieten den Fans in der Wiener Stadthalle Jahr für Jahr Tennis auf höchstem Niveau.

So wird es auch dieses Jahr sein, wenn die heimische Nummer 1, Dominic Thiem, aufschlagen und gleichzeitig um den ersten Titel in Österreich kämpfen wird. Aber auch Alexander Zverev, Milos Raonic, Pablo Carreno Busta, Jo-Wilfried Tsonga und viele mehr wollen beim 500er-Bewerb aufzeigen.

Gewinnt mit Lavazza Top-Tickets

Aber das Beste kommt erst: Ihr könnt das Turnier live miterleben! Lavazza verlost 2x2 Tickets inklusive Kaffee-Gutschein vor Ort! Verfolgt Thiem, Zverev & Co aus nächster Nähe und genießt dabei köstlichen Lavazza-Kaffee.

Zu gewinnen gibt es jeweils 1x2 Tickets für folgende Tage:

Freitag, 27. Oktober

Samstag, 28. Oktober

Alles was ihr tun müsst, ist uns eine E-Mail an verlosung@tennisnet.com mit eurer Adresse und eurem Wunschtag zu senden. Habt ihr gewonnen, postet ihr auf unserer Facebook-Seite ein Selfie von euch und eurer Lavazza-Kaffeetasse vom Wiener Stadthallenturnier. Das Gewinnspiel läuft bis zum 20. Oktober 2017.

Spielt mit und seid live vor Ort, wenn die Tennisstars in Wien zu Gast sind!

