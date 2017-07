Tennis & Sonnenschutz - das solltet ihr wissen

Der Sommer ist da, ab auf den Tenniscourt! Doch Achtung: Unterschätzt während euren heißen Duellen die Sonne nicht!

Daylong™ und tennisnet klären über häufig gestellte Fragen und Mythen zum Sonnenschutz auf. Und on top verlosen wir ein VIP-Package für das Finalwochenende des ATP-Turniers in Kitzbühel.

Wie viel Sonnenschutzmittel sollte ich vor dem Tennis-Match auftragen?

Der angegebene Lichtschutzfaktor kann nur erreicht werden, wenn die Sonnencreme in richtigem Maße verwendet wird. Eine erwachsene Person braucht pro Eincremen etwa 2 mg/cm², das entspricht rund 30 ml Sonnencreme. Jede Abweichung von der benötigten Schicht verringert die Schutzwirkung! Also wichtig: Schon vor dem Spiel ausreichend eincremen.

Wie wichtig ist ein wasserresistenter Sonnenschutz beim Tennis?

Grundsätzlich kann durch Wasserkontakt ein Großteil der Sonnenschutzwirkung verloren gehen. Gerade während der heißen Tage kommt man beim Tennisspielen ordentlich ins Schwitzen. Dadurch kommt es zu einer verringerten Wirkung des Sonnenschutzmittels. Und wer viel schwitzt, reibt sich auch häufig mit dem Handtuch ab, weshalb umso mehr gilt: Immer ordentlich nachcremen!

Trocknet Sonnenlicht die Haut während dem Tennisspielen aus?

Ja! Der Feuchtigkeitsverlust sollte durch reichliche Zufuhr von Flüssigkeit ausgeglichen werden, wie man es während eines Trainings oder einer Partie sowieso macht. Zusätzlich soll die Haut nach den Tennis-Einheiten mit einer after sun Lotion nachhaltig gepflegt werden, damit sie sich wieder regenerieren kann.

VIP-Wochenende in Kitzbühel gewinnen

Ihr wollt 1x2 VIP-Packages für das ATP-Turnier in Kitzbühel inklusive Übernachtung von Freitag auf Samstag gewinnen? So geht's!

Kommentiert und teilt unseren Facebook-Beitrag, schon seid ihr in der Verlosung! Das Gewinnspiel läuft bis 23. Juli 2017.

Macht mit und seid am Finalwochenende des legendären Turniers in Kitzbühel exklusiv dabei. Sonnencreme nicht vergessen ;-).

Mehr Infos zum Thema Sonnenschutz findet ihr bei Daylong™