Mit frischem Wind gegen die Damentennis-Krise

Sonntag, 19.02.2017

Dem in der Krise befindlichen Mädchen- und Damentennis wieder auf die Sprünge zu helfen, war großes Thema bei einer am gestrigen Samstag stattfindenden Pressekonferenz im UTC La Ville. Die Hobby-Tennis-Tour hatte geladen, um ihre neuesten Projekte, die Girls Power Tour und die Top Perfumes Ladies Tour, zu präsentieren. Vor zahlreich erschienenem Publikum referierten unter anderem Projektleiterin Ines Kreilinger, Hauptsponsor Rüdiger Klermund, Eigentümer der Firma Top Perfumes, und der Geschäftsführer des UTC La Ville, Raimund Stefanits, zum Thema Krise im österreichischen Frauentennis und Wege daraus. Einer dieser Wege, so Kreilinger, könnte das dahinterstehende, bereits seit Jahren bestens funktionierende Konzept der großen HTT sein, nach dem nun auch die Top Perfumes Ladies Tour sowie die Girls Power Tour funktionieren werden.

Ein weiterer Erfolgsgarant, so Kreilinger, sollten "mega attraktive Preise" sein, die es in dieser Form im österreichischen Tennis-Breitensport noch nie zu gewinnen gab. So warten unter anderem eine Karibik-Urlaubsreise und ein 1000-Euro-Weihnachtsshopping auf die Stars der neuen Top Perfumes Ladies Tour. Mit einem Aufenthalt im Eurodisneyland Paris, einem Städtetrip in Europa und einem 300-Euro-Weihnachtsshopping stehen auch für die Jüngsten der Girls Power Tour sensationelle Siegerpreise zur Verfügung. Abgerundet wird der Reigen an Super-Preisen durch ein Sponsoring der Firma Babolat, bestehend aus zwei Ausrüsterverträgen. Eine Reihe kleinerer Sponsoren, wie unter anderem das Hakoah Fitnesscenter, d-con.net und VienNAildesign, runden das Spektrum an tollen Sachpreisen ab.

Bereits nächste Woche findet die erste Veranstaltung, mit einem 500er- und einem Challenger-Turnier im Rahmen der Top Perfumes Ladies Tour statt. Und auch die Girls Power Tour eröffnet ihre Saison mit einem Orange-Court- und einem 250er-Turnier. Beide Veranstaltungen gehen im UTC La Ville im 23. Wiener Gemeindebezirk über die Bühne.