Divisional-Playoffs im Livestream: Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts und Los Angeles Rams - Dallas Cowboys gratis live sehen

Die Divisional-Runde ist da, und jetzt wird es in den NFL-Playoffs so richtig ernst: Können die Colts die Chiefs stürzen? Und sind die Rams erneut One-and-Done?

Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts (Sa., 22.35 Uhr)

Die mit Abstand schwerste Prüfung für die Colts-Defense. Indianapolis hat hier im Laufe der Saison enorme Fortschritte gemacht und auch andere Elemente eingebaut, primär ist Indy allerdings immer noch eine Zone-Defense. Das klappte gegen Houston exzellent - die Chiefs-Waffen und die Art und Weise, wie KC sein Passing Game aufs Feld bringt, könnten sich dafür aber als sehr ungünstiges Matchup entpuppen.

Bleibt die Frage: angenommen Mahomes, Kelce und Co. können punkten - kann Indy mithalten? Die Colts sollten im Run Game offensiv klar die Oberhand haben, gleichzeitig allerdings wartet auf die starke Offensive Line mit dem Pass-Rush der Chiefs eine weitere Prüfung. In Houston hat Indianapolis hier mit Bravour bestanden. Passiert das auch in Kansas City am Samstagabend, erwartet uns für Playoff-Verhältnisse womöglich ein Shootout.

Los Angeles Rams - Dallas Cowboys (So., 2.15 Uhr)

Droht den Rams erneut ein One-and-Done-Szenario in der Postseason? Im Vorjahr gegen Atlanta war die Offense zu lange zu inkonstant, dieses Schicksal könnte gegen Dallas erneut drohen - nämlich dann, wenn die Cowboys mit ihrem starken 4-Men-Rush die Line of Scrimmage kontrollieren können. Hier wird diese Partie mutmaßlich entschieden, denn falls L.A. an der Line of Scrimmage standhalten kann, wird es für Dallas schwer werden, das Passing Game zu verteidigen.

Und umgekehrt ist Goff gegen Pressure noch immer ein Wackelkandidat. Doch die andere Seite des Balles könnte ähnliche Probleme für das Passing Game der Cowboys mitbringen: Dallas hat dieses Jahr 21 Sacks über die Interior Offensive Line zugelassen - hier wartet jetzt Aaron Donald. Kann das Run Game die Partie bestimmen? Hier sind die Rams definitiv noch immer anfällig. Doch wird das reichen?

