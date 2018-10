NFL heute im LIVESTREAM: Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings gratis auf SPOX Österreich sehen

In Week 5 der NFL-Saison empfangen die Philadelphia Eagles die Minnesota Vikings. PULS 4 zeigt die Partie live, das Spiel gibt's zudem am Sonntagabend live auf SPOX Österreich im Livestream zu sehen!

Ein kritisches Matchup für beide Teams, vor allem aber für Minnesota. Die Vikings sind defensiv bislang eine Enttäuschung, auch individuell erreichen zu viele Spieler einfach nicht ihr Vorjahreslevel. Da reicht es dann auch nicht, dass Kirk Cousins, Adam Thielen und Stefon Diggs mitunter schon richtig gut aussehen - Minnesota muss aufpassen, das dieses Spiel nicht wieder an der Line of Scrimmage gegen Philadelphias Pass-Rush verloren geht.

Im Run-Blocking läuft ohnehin nicht viel zusammen, und Philadelphias Offense wird sich mit Jay Ajayi und Alshon Jeffery wieder (konstant) im Lineup nur steigern.

Philadelphia Eagles - Minnesota Vikings im Livestream: Wo kann ich das Spiel live sehen?

Die Partie wird in Österreich live auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell aus Week 5 im Livestream for free an.

Über die gesamte Saison zeigt PULS 4 pro Woche mindestens ein Livespiel am Sonntagabend, und in dieser Saison auch SPOX. Bevor der Montag kommt, kommt die NFL!

Philadelphia Eagles: Schedule in der NFL bis Week 5

Spieltag Datum Heim Gast Uhrzeit (MEZ)/Ergebnis Week 1 06.09.2018 Philadlephia Eagles Atlanta Falcons 18:12 Week 2 16.09.2018 Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles 27:21 Week 3 23.09.2018 Philadelphia Eagles Indianapolis Colts 20:16 Week 4 30.09.2018 Tennessee Titans Philadelphia Eagles 26:23 Week 5 07.10.2018 Philadelphia Eagles Minnesota Vikings 22.05 Uhr

