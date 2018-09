NFL im Livestream: Seattle Sehawks - Dallas Cowboys heute live auf SPOX Österreich

In Week 3 der neuen NFL-Saion zeigt SPOX Österreich das Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Dallas Cowboys in Zusammenarbeit mit PULS 4 am Sonntagabend im kostenlosen Livestream.

Riecht nach einem defensiv geprägten Spiel. Dallas' Defensive Line ist kein Scherz, und Seattle hat wieder einmal große Probleme, Russell Wilson zu schützen und kann kein Run Game aufziehen. Viel liegt deshalb abermals auf Wilsons Schultern, umso mehr, so lange Doug Baldwin ausfällt.

Doch auch Dallas ist offensiv kein Feuerwerk, selbst wenn es gegen die Giants endlich mal einen etwas kreativeren Ansatz gab. Das könnte gegen Seattle aber schon wieder ganz anders aussehen, auch wenn der Pass-Rush der Seahawks abgesehen von Frank Clark noch auf der Suche nach sich selbst ist. Ergo: sehr enges Spiel, in dem ich mit dem besseren Quarterback gehe.

Seahawks gegen Cowboys: NFL Week 3 auf SPOX Österreich

Spiel Seattle Seahawks - Dallas Cowboys Datum Sonntag, 23. September 2018 Uhrzeit 22.25 Uhr Stadion Century Link Field

Seattle Seahakws vs. Dallas Cowboys im Livestream: Wo kann ich das Spiel live sehen?

Die Partie wird in Österreich live auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell aus Week 3 im Livestream for free an.

Über die gesamte Saison zeigt PULS 4 pro Woche mindestens ein Livespiel am Sonntagabend, und ab sofort auch SPOX. Bevor der Montag kommt, kommt die NFL!

Seattle Seahawks: Schedule in der NFL bis Week 5

Spieltag Datum Heim Gast Uhrzeit (MEZ)/Ergebnis Week 1 09.09.2018 Denver Broncos Seattle Seahawks 27:24 Week 2 17.09.2018 Chicago Bears Seattle Seahakws 24:17 Week 3 23.09.2018 Seattle Seahawks Dallas Cowboys 22.25 Uhr Week 4 30.09.2018 Arizona Cardinals Seattle Seahakws 22.05 Uhr Week 5 07.10.2018 Seattle Seahakws Los Angeles Rams 22.25 Uhr

© getty

Dallas Cowboys: Spielplan von Dak Prescott und Co.