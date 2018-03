Trainer Pircher verordnete Hirscher extra Speedtraining

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis NBA Spurs @ Rockets Indian Super League Chennai -

Goa Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora Championship Brentford -

Cardiff NBA Timberwolves @ Wizards Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta CEV Champions League Belchatow -

Volley Lube Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK CEV Champions League BR Volleys -

Friedrichshafen Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 Copa Libertadores Independiente -

Millonarios NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Six Nations Italien -

Schottland Championship Fulham -

QPR Six Nations England -

Irland Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Six Nations Wales -

Frankreich Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) NBA Hawks @ Bucks Premier League Stoke -

Everton (Delayed) NHL Sharks @ Canucks J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Primera División Leganes -

Sevilla Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Dinamo Kasan NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow CEV Champions League Friedrichshafen -

BR Volleys NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Obwohl es hieß, dass wegen des Windes nichts geht, hat Marcel Hirscher am Tag vor der Kombination nochmals die Speed-Ski ausgepackt. Wie sein Trainer Michael Pircher erzählte, habe man das durchziehen müssen, weil nach den Trainings noch zu viel Zeit gefehlt hatte. Der Aufwand lohnte sich, Hirscher gewann in Jeongseon dank hervorragender Abfahrt seine erste Olympia-Goldmedaille.

"Eine Wahnsinnsabfahrt! Mit Nummer zwei und einer Windlinie, was untypisch ist. Das war nicht so einfach für uns. Da haben wir schon die Vorläufer genau anschauen müssen, welche Linie man da wählt. Es war eine gewaltige Steigerung zum Training hin, von 3,6 auf 1,3 Sekunden Rückstand", jubelte Pircher. Es sei alles hauptsächlich eine Set-up-Sache gewesen, meinte er.

Fünf Runden habe man am Montag noch auf langen Latten trainiert, Aksel Lund Svindal und Hannes Reichelt seien auch noch zum Training dazugestoßen. "Da haben wir zwei gute Sparringpartner gehabt und noch einmal verschiedene Set-ups ausprobiert. Und ein recht passables gefunden, das wir heute verwendet haben. Deshalb kam diese perfekte Abfahrt mit dem geringen Zeitrückstand", erläuterte der Trainer des jeweils sechsfachen Gesamtweltcupsiegers und Weltmeisters.

Olympia 2018: Die häufigsten Starter bei Winterspielen © getty 1/22 Der japanische Skispringer Noriaki Kasai nimmt in Pyeongchang als erster Sportler der olympischen Geschichte zum achten Mal an Winterspielen teil. SPOX zeigt, welche Athleten neben ihm am häufigsten bei olympischen Winterspielen dabei waren. © getty 2/22 Acht Teilnahmen: Noriaki Kasai (Japan) 1992-2014 Skispringen © getty 3/22 Sieben Teilnahmen: Albert Demtschenko (Russland) 1992-2014 Rodeln © getty 4/22 Sechs Teilnahmen: Janne Ahonen (Finnland) 1994-2014 Skispringen © getty 5/22 Claudia Pechstein (Berlin) 1992-2018 Eisschnelllauf © getty 6/22 Jochen Behle (Willingen) 1980-1998 Skilanglauf © getty 7/22 Ole Einar Björndalen (Norwegen) 1994-2014 Biathlon © getty 8/22 Colin Coates (Australien) 1968-1988 Eisschnelllauf © getty 9/22 Michael Dixon (Großbritannien) 1984-2002 Skilanglauf/Biathlon © getty 10/22 Alfred Eder (Österreich) 1976-1994 Biathlon © getty 11/22 Carl-Erik Eriksson (Schweden) 1964-1984 Bob © getty 12/22 Georg Hackl (Berchtesgaden) 1988-2006 Rodeln © getty 13/22 Raimo Helminen (Finnland) 1984-2002 Eishockey © getty 14/22 Wilfried Huber (Italien) 1988-2006 Rodeln © getty 15/22 Emese Hunyady (Österreich) 1984-2002 Eisschnelllauf © getty 16/22 Harri Kirvesniemi (Finnland) 1980-1998 Skilanglauf © getty 17/22 Marja-Liisa Kirvesniemi (Finnland) 1976-1994 Skilanglauf © getty 18/22 Markus Prock (Österreich) 1984-2002 Rodeln © getty 19/22 Teemu Selänne (Finnland) 1994-2014 Eishockey © getty 20/22 Sergej Tschepikow (Russland) 1988-2006 Biathlon © getty 21/22 Gerda Weissensteiner (Italien) 1988-2006 Bob/Rodeln © getty 22/22 Armin Zöggeler (Italien) 1994-2014 Rodeln

In die selbe Kerbe schlug auch der Olympia-Sieger selbst: "Wir haben gestern noch ein Straftraining eingelegt und den Schlüssel für eine schnelle Abfahrt gefunden. Am Materialsektor haben wir ordentlich zulegen können, das Wohlbefinden war wie ausgewechselt. Dementsprechend hatte ich die Courage, die Dinge laufen zu lassen."

"Unser Ziel war Gold"

Pircher sprach deutlich aus, was Hirscher so nie gesagt hätte. "Unser Ziel war Gold, nicht Silber. Die Ausgangssituation war nach der Abfahrt recht gut. Alexis Pinturault ist auch eine ganz starke Abfahrt gefahren, aber wir wussten, die drei Zehntel können wir aufholen. Allerdings bedarf es auch eines gewissen Risikos im Slalom, taktieren war nicht mehr angesagt."

Dann waren da aber der Wind, die fehlende Bodensicht, da passiert ein Einfädler schnell. "Aber er ist einen gewaltigen Slalom gefahren, unglaublich, auch da war das Set-up nicht leicht. Heute sind mir sogar einmal die Tränen runtergeronnen, obwohl ich so ein cooler Hund bin", gestand Pircher mit glänzenden Augen.

"Scheißegal, was noch passiert"

Dass Olympia-Gold bereits nach der Kombi abgehakt sei, bedeute, dass das ganz große Ziel, das man noch gehabt habe, erreicht sei. "Was kann noch kommen? Unser Ziel war eine Goldene, nicht drei Silberne. Die eine haben wir, jetzt kann Marcel im Riesentorlauf und Slalom befreit drauflos fahren. Und scheißegal, was jetzt noch passiert. Wir wollten eine. Was jetzt noch kommt ist Draufgabe. Wir haben jetzt alles in der Tasche, was er sich in seiner Karriere vorgenommen hat."

Den neuen Olympiasieger hatte Pircher zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen und persönlich gratuliert. Er werde ihn mit den Worten "Du Wahnsinniger!" begrüßen.