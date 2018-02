Überlegene Hirscher-Führung im Riesentorlauf vor Pinturault

NBA Mo 19.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat A-League Melbourne City -

Melbourne Victory UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nott´m Fortest -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 St. Etienne -

Dijon

Marcel Hirscher ist im Kampf um seine zweite Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zur Halbzeit des Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren voll im Plansoll. Der Kombi-Olympiasieger liegt nach dem ersten Durchgang in Yongpyong 63 Hundertstelsekunden vor Alexis Pinturault (FRA) und drei weitere vor Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR). Die Entscheidung steigt ab 5.45 Uhr (MEZ).

Besonders ein starker unterer Abschnitt bescherte Hirscher den einigermaßen komfortablen Vorsprung: "Oben ist fast gar nichts drinnen. Dann habe ich es aber gut erwischt." Für den Führenden war vor allem die mangelnde Hangkenntnis eine Herausforderung. "Wenn es ein neuer Hang ist, fährt auch noch viel Vorsicht mit", so Hirscher, der mit der Materialauswahl zufrieden war: "Das Wichtigste war im ersten Durchgang, dass die Abstimmung gut passt."

Pinturault als erster Herausforderer war mit seinem Lauf nicht restlos zufrieden: "Ich habe zwei Fehler am Anfang gemacht, aber dann ist es gut gegangen", schilderte der Franzose. Überhaupt nicht nach Wunsch verlief der erste Durchgang hingegen für den US-Amerikaner Ted Ligety, der mit 2,44 Sekunden Rückstand vorerst nur an der 20. Stelle rangiert.

Laura Moisl: Das ist Marcel Hirschers Freundin © GEPA 1/24 Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau - so auch bei Ski-Star Marcel Hirscher, der bei seinem Triumphen im Weltcup stets auf die Unterstützung seiner hübschen Freundin Laura Moisl bauen kann. © GEPA 2/24 Seit über acht Jahren sind Hirscher und Moisl ein Paar. Dabei lief es anfangs alles andere als reibungslos. © GEPA 3/24 So soll es Monate gedauert haben, bis Hirscher das Herz der Publizistikstudentin erobert hatte. © GEPA 4/24 Auch Hirschers Dasein als Skifahrer sollte ihm keine Vorschusslorbeeren einbringen. © GEPA 5/24 "Laura hat mich eiskalt abserviert, ignoriert, sie dachte überhaupt, ich sei vielleicht schwul", sagte der um sieben Zentimeter kleinere Hirscher. © GEPA 6/24 Doch am Ende sollte Hirscher seine Laura für sich gewinnen. © GEPA 7/24 Dass Laura Moisl auch als Model erfolgreich ist, bedarf wohl keiner weiteren Erklärungen. © GEPA 8/24 © GEPA 9/24 © GEPA 10/24 © GEPA 11/24 © GEPA 12/24 © GEPA 13/24 © GEPA 14/24 © GEPA 15/24 © GEPA 16/24 © GEPA 17/24 © GEPA 18/24 © GEPA 19/24 © GEPA 20/24 © GEPA 21/24 © GEPA 22/24 © GEPA 23/24 © GEPA 24/24

Während Hirscher wenig überraschend als größter ÖOC-Hoffnungsträger in Front ist, geht sein Salzburger Landsmann Stefan Brennsteiner als 14. ins Finale. In den ersten Toren kam der Olympia-Debütant zwar gut ins Fahren, der Steilhang war aus seiner Sicht nicht mehr optimal: "Bis dorthin war's okay. Ich habe das Risiko im Steilhang nicht mitgenommen."

Feller stürzte brutal

Manuel Feller, der unmittelbar vor Hirscher gestartet war, war drauf und dran eine Top-Zeit zu markieren. Nach einem Fehler stürzte der Fieberbrunner in das letzte Tor, überquerte zwar noch die Ziellinie, wurde letztlich aber disqualifiziert. Der 25-Jährige habe die "Kombination aus Speed und Radius überschätzt." Sein gewohnt hohes Risiko blieb unbelohnt: "Bei so einem Rennen ist man nur dabei, wenn man alles riskiert. Das habe ich bis zum letzten Tor gemacht."

Christian Hirschbühl, der statt dem verletzten Philipp Schörghofer an den Start gegangen war, schied im Gegensatz zu Feller schon im oberen Teil aus. "Ich war zu viel am Innenski und weg war ich", analysierte er seinen Ausfall. Die Piste wurde von allen Läufern gelobt, so auch vom Vorarlberger: "Der Hang ist sehr anspruchsvoll, sehr olympiawürdig."