Langlauf-Drama: Stadlober verläuft sich am Weg zur Medaille

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Bundesliga So Jetzt Schau dir jetzt die Nordderby-Highlights an! Primera División Live Villarreal -

Getafe Eredivisie Live Ajax -

Den Haag Serie A Live Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne Budapest Grand Prix Women Single WTA Budapest: Finale League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres Superliga Union SF -

Colon DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale A-League Melbourne City -

Melbourne Victory DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

2.März CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals NBA Raptors @ Wizards A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Premier League Burnley -

Everton UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 NHL Blues @ Stars First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. März Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Liga ACB Gran Canaria -

Valencia World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Premiership Wasps -

London Irish Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Brøndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand NHL Predators @ Avalanche Ligue 1 Marseille -

Nantes NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. März Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. März Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Stelmet Zielona Góra -

AS Monaco Basket NBA Rockets @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. März Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Canarias Basketball Champions League Nanterre -

Banvit Championship Leeds -

Wolverhampton NBA Rockets @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

8. März Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2

Ein Blackout hat Langläuferin Teresa Stadlober eine Medaille im abschließenden Olympia-Bewerb über 30 km klassisch gekostet. Die 25-jährige Salzburgerin bog an zweiter Stelle liegend nach 20 Kilometerin kurzzeitig in die falsche Schleife ab und landete am Ende nur auf Platz neun. Allerdings ist auch noch eine nachträgliche Disqualifikation möglich.

Gold sicherte sich in souveräner Manier die Norwegerin Marit Björgen, die damit Geschichte schrieb. Die 37-Jährige gab in der letzten Entscheidung der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang von Beginn weg das Tempo vor und setzte sich schon vor der Halbzeit des Rennens klar von der Konkurrenz ab. Nach ihrem achten Olympiasieg führt Björgen die Wertung der erfolgreichsten Winterspiel-Teilnehmer mit acht Mal Gold, vier Mal Silber und drei Mal Bronze - in Summe 15 Medaillen - an.

Hinter Björgen holten die Finnin Krista Pärmäkoski (+1:49,5 Min.) und Stina Nilsson (1:58,9) aus Schweden die weiteren Medaillen. Norwegen stellte mit insgesamt 14 Gold-, 14 Silber- sowie 11 Bronze-Medaillen einen neuen Winterspiele-Rekord auf. Auch Deutschland (14/10/7) übertraf in Südkorea den bisherigen Rekord von Kanada (14/7/5) aus dem Jahr 2010.

Die Stimmen zum Stadlober-Blackout

Teresa Stadlober (AUT/Neunte): "Ich bin leider auf die falsche Runde gelaufen. Ich kann es mir nicht erklären. Jetzt bin ich so lange da, da sollte ich die Strecke schon kennen. Ich verstehe es selber nicht. Ich habe einen super Tag erwischt, war körperlich so gut drauf. Dazu habe ich super Material gehabt. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder 'rean' soll. Ich war halt dumm."

Markus Gandler (Sportlicher Leiter Langlauf im ÖSV): "Es ist hart, aber es ist passiert und man kann es nicht mehr zurückdrehen. Dass sie mit einem Kilometer mehr immer noch in den Top Ten ist, das ist ein Wahnsinn. Sie hat super ausgeschaut, hat eine Attacke geritten und dann merken wir, sie kommt nicht, dann habe ich sie - 150, 200 Meter weg - hinauflaufen gesehen und habe nur mehr geschrien. Sie hat mich nicht gehört, ich habe sie erst in der Abfahrt erwischt und sie hat es dann auch in der Abfahrt gemerkt, dass niemand mehr hinter ihr ist. Sie hat in er Abfahrt einen kleinen Verreißer gehabt, ist aus dem Gleichgewicht gekommen und hat in dem Moment nicht gemerkt, dass sie auf dem falschen Kurs ist. In ihrem Kopf geht in diesem Moment Unvorstellbares vor. Sie war klar auf Silberkurs, sie war stärker als die anderen, dann passiert das."

Alois Stadlober (Vater/während des Fehlers von Teresa Stadlober als Co-Kommentator live im ORF): "Sie ist sich verlaufen, da ist irgendwas passiert. Du bist falsch! Sie ist falsch gelaufen, scheiße verdammte Hütte noch einmal. Wo ist die denn hingelaufen jetzt? Hattigatti noch einmal. Alles aus - mein Gott na. Ich habe mir gedacht, das gibt es ja gar nicht, dass sie so daherkommt alleine. Das ist jetzt bitter. Nein, alles kann passieren, aber das nicht. Wie gibt es das? Das ist unvorstellbar. Das wollte der Herrgott nicht. Das ist bitter, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Sie fährt in der Spur herunter. Ich weiß nicht, wo sie da hinfährt. Das ist bitter, in der Traumform. Schade, aber es hilft nichts. Sie hat gut ausgeschaut, überhaupt kein Problem. Es schaut aus, als hätte sie wirklich vielleicht auf die Medaille laufen können. Und dann passiert der unvorstellbare Fehler. Wo war sie mit den Gedanken? War sie schon bei der Medaille? Das darf nicht passieren. Da wäre viel möglich gewesen."