Marcel Hirscher vor Rücktritt? Pressekonferenz heute live im TV & Livestream

Am Mittwochabend informiert Ski-Star Marcel Hirscher über seine Zukunftspläne. Im Salzburger "Gusswerk" wird der 30-jährige ab 20.15 Uhr Auskunft darüber geben, wie es bei ihm weitergeht. SPOX erklärt, wie ihr die PK im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Gerüchte um einen Rücktritt verdichteten sich in den vergangenen Tagen und Wochen. Aber nun kann Hirscher selbst sagen, wie es wirklich mit ihm weitergeht. Zur absoluten Primetime wird Österreichs fünffacher "Sportler des Jahres" (Rekord) dabei in der Lounge 5 des in der Söllheimerstraße am nördlichen Stadtrand Salzburgs liegenden Gusswerks - in den ehemaligen Fabrikshallen ist nun die Mode- und Kreativwirtschaft präsent - zur Sache kommen.

Das Medieninteresse ist riesig und international, reicht von Italien über Frankreich bis nach Skandinavien. Auch die New York Times und CNN haben sich angesagt. Praktisch alle relevanten Medien planen Live-Übertragungen, auch im ORF-Fernsehen wird Hirschers Auftritt zu sehen sein.

Marcel Hirschers Pressekonferenz: Livestream und TV-Übertragung

Die Pressekonferenz zur Zukunft von Marcel Hirscher wird ab 20:15 Uhr live auf ORF2 übertragen. Die eigentlich für diese Sendezeit geplant gewesene Wahl-Konfrontationssendung der Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl wird deshalb auf 21.05 Uhr verschoben.

Auch ServusTV zeigt die von Ex-Skirennläufer Marco Büchel moderierte Veranstaltung. Der Liechtensteiner ist seit seinem Karriereende u.a. als ZDF-Kommentator und Head-Markenbotschafter tätig und im Anschluss Teil einer Talkrunde des Senders, bei der u.a. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und Ex-Gesamtweltcupsiegerin Alexandra Meissnitzer zu Gast sein werden.

Hirschers Pressekonferenz ist zudem auch in der ORF-TV-Thek unter https://tvthek.orf.at/ zu sehen.

Verabschiedet sich Marcel Hirscher? Der Liveticker zur PK

Ist es euch nicht möglich, Hirschers Pressekonferenz via TV oder Livestream zu verfolgen, könnt ihr heute Abend mit dem SPOX-Liveticker up-to-date bleiben.

Hirscher-Karriereende? Anzeichen verdichten sich

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass sich Hirscher tatsächlich aus dem Ski-Zirkus verabschieden könnte. So sollen mehrere Betreuer und Funktionäre auf Hirscher eingeredet haben, ihre Versuche, Hirscher von einer Fortsetzung seiner Karriere zu überzeugen, schlugen aber fehl.

Marcel Hirscher: Erfolge, Medaillen, Weltcup-Kugeln

Hirscher gewann in seiner Karriere 67 Rennen im alpinen Skiweltcup (32 Slaloms, 31 RTLs, 3 Parallel-Rennen,. 1 Super-G).