Dominik Paris holt Kvitfjell-Double - Kriechmayr als Vierter bester ÖSV-Läufer

Nach der gestrigen Abfahrt gewinnt der Italiener Dominik Paris auch den Super-G von Kvitfjell. Durch den Triumph setzt sich Paris vor dem Weltcup-Finale auch im Kampf um die kleine Kristallkugel ein bisschen ab. Vincent Kriechmayr wird Vierter und hat nun 44 Punkte Rückstand im Super-G-Weltcup auf Paris. Für Matthias Mayer ist der Fight um die Kugel mit dem enttäuschenden Rang 12 nun wahrscheinlich vorbei.

Das Podest komplettieren Kjetil Jansrud auf Rang Zwei und der Dritte Beat Feuz. Die Entscheidung um die Super-G-Kugel bleibt damit äußerst spannend, sechs Läufer haben noch die Chance auf Kristall.

"Dominik ist in sehr guter Form, ich bin mit meiner Fahrt nicht hundertprozentig zufrieden. Ich kann nur versuchen, beim Finale alles rauszuholen", sagte Kriechmayr im ORF-TV. Der letzte Super-G wird in der Finalwoche ab 13. März in Soldeu/Andorra ausgetragen.

Weitere Infos folgen in Kürze

Paris gewinnt erneut: Das Ergebnis des Kvitfjell-Super-Gs