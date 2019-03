Schweizer Skistar Lara Gut-Behrami mit Riss des Syndesmosebandes out

Das Weltcupfinale der Alpinen wird ohne Lara Gut-Behrami über die Bühne gehen.

Die Schweizer Skirennläuferin hat sich beim Sturz im Montagtraining für die letzte Weltcupabfahrt der Saison in Soldeu/Andorra das Syndesmoseband gerissen. Das wurde am Abend in der Mannschaftführersitzung verlautbart. Für Gut ist die ohnehin nur noch kurz dauernde Saison damit vorzeitig beendet.

Ski-Alpin-Weltcupfinale der Damen: