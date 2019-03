Ryoyu Kobayashi sichert sich Skiflug-Kristallkugel, ÖSV-Adler nicht in den Top-15

Ryoyu Kobayashi hat am Sonntag das Weltcup-Skifliegen in Planica zum Saisonausklang überlegen gewonnen.

Der japanische Weltcup- und Vierschanzen-Tourneesieger, der im ersten Durchgang auf 252 m gesegelt war und damit den Weltrekord von Stefan Kraft nur um 1,5 Meter verpasste, sicherte sich mit 230,5 m im zweiten und 20,9 Punkte vor Domen Prevc (SLO) auch die kleine Kristallkugel für den Skiflug-Weltcup. Tages-Dritter wurde der Deutsche Markus Eisenbichler.

Bei den Österreichern, allen voran Stefan Kraft, war am Saisonende die Luft draußen. Kein Springer kam in die Top-15. Stefan Kraft war als 17. unmittelbar vor Michael Hayböck bester ÖSV-Springer. Daniel Huber (21.), Philipp Aschenwald (23.) und Manuel Fettner (30.) holten ebenfalls noch Punkte. Letzterer überlegt in den nächsten Wochen, ob er seine Karriere fortsetzt.