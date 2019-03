Biathlon-WM heute live: Single-Mixed-Staffel im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Biathlon-Wm in Östersund steht am Donnerstag, der 14. März, die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Alles was ihr über das Rennen wissen müsst und wo ihr es heute live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

In der Single-Mixed-Staffel werden zum ersten Mal überhaupt Medaillen vergeben. Im Weltcup feierte die Disziplin am 6. Februar 2015 in Nove Mesto/Tschechien ihre Premiere. Denise Herrmann und Erik Lesser treten für Deutschland an.

Biathlon-WM: Single-Mixed-Staffel heute live im TV und Livestream

Die Single-Mixed-Staffel wird um 17.10 Uhr live auf ZDF und Eurosport übertragen. Die Vorberichte starten gegen 16.45 Uhr. Zur selben Zeit bieten die beiden Sender zudem einen Livestream auf zdf.de und im Eurosport Player an.

Biathlon-WM: Single-Mixed-Staffel im Liveticker

Falls ihr keine Möglichkeit habt die nächste Vergabe der Medaillen bei der Biathlon-Wm zu sehen, könnt ihr das Rennen im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Single-Mixed-Staffel: Modus des neuen Wettbewerbs

In diesem Wettbewerb werden zum ersten Mal Medaillen vergeben. Premiere feierte der Wettbewerb 2015 in Nove Mesto/Tschechien.

So funktioniert die Single-Mixed Staffel:

Jedes Team besteht aus einer Dame und einem Herren.

Die Dame startet und übergibt nach dem Liegend- und dem Stehendschießen an den Herren.

Der Mann schießt ebenfalls liegend und stehend uund übergibt an die selbe Dame.

Insgesamt muss jede Dame und jeder Herr insgesamt viermal Schießen.

Der Herr läuft nach seinem letzten Schießen die Schlussrunde und kommt ins Ziel.

Die Damen laufen 4 x 1,5 km, die Herren 5 x 1,5 km.

Die Strafrunde beträgt eine Länge von 75 Metern.

Überrundete Athleten werden in der Runde aus dem Rennen genommen, in der sie überrundet wurden.

Sonst gelten alle übrigen Regeln und Verfahren die bei Staffelrennen Anwendung finden.

Biathlon-WM: Der Zeitplan

Mit der Single-Mixed-Staffel werden noch fünf Medaillen bei der Biathlon-WM vergeben.

Datum Ereignis Uhrzeit 14. März Single-Mixed-Staffel 17.10 Uhr 16. März Staffel der Frauen 13.15 Uhr 16. März Staffel der Männer 16.30 Uhr 17. März Massenstart Frauen 13.15 Uhr 17. März Massenstart Herren 16.00 Uhr 17. März Abschlussfeier 17.00 Uhr

Biathlon-WM: Der aktuelle Medaillenspiegel

Arnd Peiffer konnte nach Denise Herrmann die zweite Goldmedaille für Deutschland sichern. Peiffer gewann das Einzel über 20 Kilometer. So sieht es nach sieben von zwölf Wettbewerben aus: