Biathlon-WM in Östersund heute live: Sprint der Damen im TV, Livestream und Liveticker

Nach der ersten Medaillenentscheidung bei der Biathlon-WM steht nun das erste Einzelrennen in Östersund an. Hier erfahrt ihr alles zum Wettkampf am heutigen Freitag sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Der Höhepunkt der Biathleten findet gerade in Östersund statt. Am heutigen Freitag die erste Weltmeisterin in einem Einzelwettbewerb ermittelt.

Biathlon-WM: Programm heute

Nach dem Auftakt mit der Mixed-Staffel steht einen Tag später der Sprint der Damen auf dem Programm. Insgesamt 7,5 Kilometer mitsamt zweier Schießeinlagen müssen sie absolvieren. Die erste Starterin geht um 16.15 Uhr in die Loipe.

Biathlon-WM: Der Zeitplan

Datum Ereignis Uhrzeit 6. März Eröffnungsfeier 20.19 Uhr 7. März Mixed-Staffel 16.15 Uhr 8. März Sprint der Frauen 16.15 Uhr 9. März Sprint der Männer 16.30 Uhr 10. März Verfolgung der Frauen 13.45 Uhr 11. März Verfolgung der Männer 16.30 Uhr 12. März Einzel der Frauen 15.30 Uhr 13. März Einzel der Männer 16.10 Uhr 14. März Single-Mixed-Staffel 17.10 Uhr 16. März Staffel der Frauen 13.15 Uhr 16. März Staffel der Männer 16.30 Uhr 17. März Massenstart der Frauen 13.15 Uhr 17. März Massenstart der Männer 16 Uhr 17. März Abschlussfeier 17 Uhr

Biathlon WM - Sprint der Damen: Übertragung, Livestream, Liveticker

Alle Biathlon-Fans dürfen sich freuen. Die komplette Weltmeisterschaft ist im Free-TV zu sehen. Sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender als auch Eurosport übertragen die Wettbewerbe in Östersund. Der Sprint der Damen ist demnach in der ARD und auf Eurosprt zu sehen- Gleichzeitig sind Livestreams auf sportschau.de und im Eurosport Player abrufbar.

Um keine Schießeinlage zu verpassen, könnt ihr den Sprint bei uns auf SPOX im Liveticker verfolgen. Dadurch bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Laura Dahlmeier: Einsatz in Sprint wahrscheinlich

Noch nicht sicher ist, ob Laura Dahlmeier beim Sprint an den Start gehen kann. Der deutsche Top-Star musste die Mixed-Staffel wegen einer Erkältung absagen. Der DSV erklärte, dass es lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei. Für Dahlmeier rückte Denise Herrmann ins Team.

Trainer Mark Kirchner gab am Donnerstag an, dass sie "mit hoher Wahrscheinlichkeit morgen im Sprint dabei" sei.

Biathlon-WM: Das Aufgebot des DSV