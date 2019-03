Biathlon-WM heute live: Mixed-Staffel im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund steht vor der Tür. Den Auftakt macht die Mixed-Staffel. Alles über die 50. Biathlon-WM, die Mixed-Staffel und wo ihr die Rennen im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Biathlon-WM 2019 im schwedischen Östersund wird eines der absoluten Highlights dieses Winters. Die Fans des Biathlon werden die Weltmeisterschaft vermist haben, denn im vergangenen Jahr fand keine Weltmeisterschaft statt. Der Grund: Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Dort waren die besten Biathleten der Welt in elf Disziplinen in die Loipe gegangen. Erstmals wird in diesem Jahr eine Single-Mixed-Staffel stattfinden. Pro Nation starten dabei ein Mann und eine Frau.

Biathlon-WM in Östersund: Die Mixed-Staffel heute live im TV und Livestream

Alle Wettbewerbe der Biathlon-WM werden im Free-TV übertragen. Die zwischen dem 7. und 17. März stattfindende WM kann in Österreich auf ORF Eins verfolgt werden. Zudem übertragen auch die beiden deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF das Event live und in voller Länge. So auch der Privatsender Eurosport.

Die Übertragung der Mixed-Staffel am heutigen Donnerstag ist im TV auf ORF Eins ab 16.00 Uhr mit folgendem Personal zu sehen:

Kommentar: Dietmar Wolff

Dietmar Wolff Co-Kommentar: Christoph Sumann

Christoph Sumann Moderation: Boris Kastner-Jirka

Biathlon-WM in Östersund: Zeitplan

Die WM geht vom 7. bis zum 17. März und hier ist der ereignisreiche Zeitplan im Überblick.

Datum Ereignis Uhrzeit 6. März Eröffnungsfeier 20.19 Uhr 7. März Mixed-Staffel 16.15 Uhr 8. März Sprint der Frauen 16.15 Uhr 9. März Sprint der Männer 16.30 Uhr 10. März Verfolgung der Frauen 13.45 Uhr 10. März Verfolgung der Männer 16.30 Uhr 12. März Einzel der Frauen 15.30 Uhr 13. März Einzel der Männer 16.10 Uhr 14. März Single-Mixed-Staffel 17.10 Uhr 16. März Staffel der Frauen 13.15 Uhr 16. März Staffel der Männer 16.30 Uhr 17. März Massenstart der Frauen 13.15 Uhr 17. März Massenstart der Männer 16 Uhr 17. März Abschlussfeier 17 Uhr

Biathlon-WM: Die Biathleten des ÖSV bei der WM in Östersund

Bei Österreichs Läufern für die Biathlon-WM in Östersund kommt es zuleichten Komplikationen. Der Großteil der Läufer ist am Montagabend Östersund eingetroffen. Allerdings mussten Simon Eder und Julian Eberhard mussten ihre Anreise aufgrund von gesundheitlichen Probleme vorerst aufschieben. Somit sind erst drei Läufer für das Herrenteam der Männer vor Ort.

Für Eberhard stand anstelle der Reise ein Probetraining an, sollte alles nach Plan laufen, tritt er die Reise nach Schweden am am Mittwoch an. Simon Eder hingegen hat sich eine stärkere Verkühlung eingefangen. Der Salzburger muss vor der Fixierung seiner Einsätze noch einen Arztbesuch absolvieren.

Die Nennung für die Mixed-Staffel am Donnerstag muss erst bis Mittwochnachmittag erfolgen. Eberhard befindet sich ebreits auf dem Weg der Besserung aber sollte Simon Eder wirklich ausfallen, fehlt dem Team des ÖSV ein Top-Läufer. Für die beiden Routiniers könnten Nikolaus Leitinger oder David Komatz ins Läuferfeld rücken. Das Feld der Männer könnte so aussehen:

Dominik Landertinger

Felix Leitner

Tobias Eberhard

Julian Eberhard (Nikolaus Leitinger)

Simon Eder (David Komatz)

Bei den damen ist Dunja Zdouc auf Abruf, Fabienne Hartweger ist zweiter Ersatz. Der Stamm der Läuferinnen setzt sich aus folgendem Personal zusammen:

Lisa Hauser

Katharina Innerhofer

Christina Rieder

Julia Schwaiger.

Biahtlon: WM-Rekordsieger der Männer und Frauen

Wenig überraschend steht ein gewisser Ole Einar Björndalen an der Spitze der ewigen Rekordseiger bei einer WM.