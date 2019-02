Ski-WM in Are heute LIVE: Damen-Slalom im Livestream und Liveticker

Bei der Ski-WM der alpinen Rennläufer in Are (hier geht's zum gesamten Programm) steht am heutigen Samstag bei den Damen der Slalom (erster Durchgang startet um 11:00, hier geht's zum LIVETICKER) am Plan. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und im TV gezeigt werden.

Der Damon-Slalom könnte ein weiteres Kapitel in den imposanten Erfolgsstatistiken der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin werden. Shiffrin gewann sechs von sieben Slaloms in dieser Saison, auch einen von zwei Parallelslaloms gewann Shiffrin.

Die ÖSV-Damen ließen bislang aus, die Medaillen-Chancen in den Technik-Disziplinen sind überdies äußerst bescheiden. Kathi Liensberger liegt im Slalom-Weltcup als beste Österreicherin auf Rang Sechs, hat allerdings fast 600 Punkte Rückstand auf die Führende Mikaela Shiffrin.

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich den Damen-Slalom live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Slalom-Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zur LIVE-Berichterstattung.

Nummer 1: Katharina Liensberger

Nummer 5: Bernadette Schild

Nummer 10: Katharina Truppe

Nummer 20: Katharina Huber

Slalom der Damen: Wer sind die Favoritinnen?

Alles andere als ein Sieg von Mikaela Shiffrin wäre eine Überraschung, so ehrlich muss man sein. Die Weltcup-Dominatorin hat bis auf einen alle Slalom-Bewerbe in diesem Winter für sich entscheiden können. Und beim Sieg von Petra Vlhova in Flachau war sie mit lediglich 15 Hundertstel Sekunden Rückstand Zweite.

Neben der Slowakin sollte man aber auch Lokalmatadorin Frida Hansdotter sowie die Schweizerin Wendy Holdener auf dem Zettel haben. Aus österreichischer Sicht sind vor allem Bernadette Schild und Katharina Liensberger eine Medaille zuzutrauen

Programm der Ski-WM 2019 in Are