Ski-WM in Are heute LIVE: Herren-Riesenslalom im Livestream und Liveticker

Bei der Ski-WM der alpinen Rennläufer in Are (hier geht's zum gesamten Programm) steht am heutigen Freitag bei den Herren der Riesentorlauf (14:15, hier geht's zum LIVETICKER) am Plan. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und im TV gezeigt werden.

Am heutigen Freitag steigt Österreichs größte Gold-Hoffnung, der Außerirdische Marcel Hirscher, in die Ski-WM ein. Hirscher ist der große Favorit auf den RTL-Triumph, wenngleich große Herausforderer nicht nur aus anderen Ländern, sondern auch aus dem eigenen Lager kommen. Ein Geheimtipp könnte der 23-jährige Österreicher Marco Schwarz sein. Schwarz ist bei der Ski-WM in Are bislang ein großer Überflieger.

Zwei Bewerbe, zwei Medaillen, die nächste Chance auf Edelmetall gibt es am Freitag im Riesentorlauf. Dass der Kärntner seinen Erfolgslauf weiter führen und in den kommenden Jahren vielleicht sogar noch übertrumpfen wird, steht für Österreichs ehemaliges Ski-Ass Stephan Eberharter außer Frage.

Ski-WM: Marcel Hirscher unangenfochtener König

Denn in seiner Krone-Kolumne schwärmt der 49-jährige Eberharter regelrecht von der Persönlichkeit des Technikers: "Alles, was ich bisher von Marco gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Er ist ein cooler Typ, gibt kurze und knackige Interviews. Dazu kommt eine sehr große Portion Zielstrebigkeit. Daher traue ich mich ruhigen Gewissens zu sagen: Wenn Schwarz von schweren Verletzungen verschont bleibt, kann seine Karriere sehr schön und erfolgreich werden." Eberharter traut Schwarz sogar zu, einmal Marcel Hirscher beerben zu können.

Derweil ist König Hirscher aber unangefochten. Der Salzburger hat schon sechs Goldene bei Weltmeisterschaften errungen, davon allerdings "nur" eine im Riesentorlauf (St. Moritz 2017).

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich den Herren-Riesenslalom live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Riesenslalom der Herren: Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. HIER GEHT'S ZUR LIVE-BERICHTERSTATTUNG.

WM-Riesenslalom: Die Startnummern der ÖSV-Herren

Programm der Ski-WM 2019 in Are