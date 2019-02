Ski-WM in Are heute live: Super-G Herren im Livestream und Liveticker

Am gestrigen Dienstag startete die Ski-WM der alpinen Rennläufer in Aare (hier geht's zum gesamten Programm). Heute Mittwoch geht das Programm weiter: Die Damen absolvieren ihr 2. Abfahrtstraining, die Herren gehen im Super-G am Start. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und TV gezeigt werden.

Nach 1954 und 2007 ist Are zum dritten Mal Schauplatz einer Ski-WM. Am Mittwoch absolvieren die Damen das 2. Abfahrtstraining (10:30 Uhr), richtig ernst wird es um 12:30 Uhr: Dann steigt der Super-G der Herren. Erik Guay, Super-G-Weltmeister von St. Moritz, beendete bereits seine Karriere. Silber holte damals Kjetil Jansrud, Bronze Manuel Osborne-Paradis. Bester Österreicher war Vincent Kriechmayr mit Rang fünf.

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich den Herren-Super-G live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zur Live-Berichterstattung.

Super-G der Herren: Wer sind die Favoriten?

St.-Moritz-Sieger Guay beendete bereits seine Karriere, Verfolger Jansrud läuft seiner Form noch immer hinterher. Von den Athleten aus dem ÖSV-Kader werden Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer die besten Chancen zugerechnet, Dominik Paris, Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal und Beat Feuz sind im Super G ebenfalls für einen Sieg gut. Klaren Favoriten gibt

es in diesem Jahr aber keinen.

Ski-WM in Are: Damen absolvieren 2. Abfahrtstraining

Auch die Speed-Damen sind am Mittwoch wieder am Start. Die Damen absolvieren ihr 2. Abfahrtstraining um 10:30 Uhr. Der ORF überträgt ebenfalls live.

Ski-WM: Die Titelverteidiger