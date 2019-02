Ski-WM in Are heute LIVE: Herren-Slalom im Livestream und Liveticker

Die alpine Ski-WM in Are (hier geht's zum gesamten Programm) geht in die finale Phase. Am heutigen Sonntag steht bei den Herren zum krönenden Abschluss der Slalom (11:00 Uhr, hier geht's zum LIVETICKER) am Plan. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und im TV gezeigt werden.

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich den Herren-Slalom live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Riesenslalom der Herren: Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. HIER GEHT'S ZUR LIVE-BERICHTERSTATTUNG.

WM-Slalom: Die Startnummern der ÖSV-Herren

Nummer 3: Marcel Hirscher

Nummer 5: Michael Matt

Nummer 6: Marco Schwarz

Nummer 8: Manuel Feller

Programm der Ski-WM 2019 in Are