Ski-WM in Are heute live: Damen-Abfahrt und Herren-Abfahrtstraining im Livestream und Liveticker

Bei der Ski-WM der alpinen Rennläufer in Are (hier geht's zum gesamten Programm) steht am heutigen Sonntag bei den Damen die Abfahrt (LIVE-Ticker) auf dem Programm. Die Training der Herren für die Kombinations-Abfahrt wurde hingegen abgesagt. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und TV gezeigt werden.

Nach 1954 und 2007 ist Are zum dritten Mal Schauplatz einer Ski-WM. Am Sonntag absolvieren die Herren das Training für die Kombi-Abfahrt (10:30 Uhr), richtig ernst wird es um 12:30 Uhr: Dann steigt die Abfahrt der Damen.

Ilka Stuhec, Abfahrts-Weltmeisterin von St. Moritz, zählt auch dieses Jahr zu den heißesten Gold-Anwärtern. Silber holte damals Stephanie Venier, Bronze ging an Lindsey Vonn, die heute ihr allerletztes Rennen bestreiten wird.

Ski-WM im Livestream: Wo kann ich die Damen-Abfahrt live sehen?

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zur Live-Berichterstattung.

Abfahrt der Damen: Wer sind die Favoritinnen?

Nach der Schmach im Super-G wollen die ÖSV-Damen in der Abfahrt zurückschlagen. Und die Chancen auf Medaillen stehen nach dem bisherigen Saisonverlauf sehr gut. Nicole Schmidhofer gewann die beiden Abfahrten in Lake Louise, Ramona Siebenhofer jene in Cortina, Stephanie Venier war in Garmisch erfolgreich. Lediglich die Abfahrt in Gröden ging mit Ilka Stuhec nicht an eine Österreicherin.

Daneben sind Sofia Goggia, Lara Gut-Behrami, Tina Weirather und natürlich Lindsey Vonn, die ihr letztes Rennen bestreiten wird, zu nennen.

Ski-WM: Die Startliste für die Abfahrt der Damen

Das Rennen wird von Viktoria Rebensburg (GER) eröffnet, Lindsey Vonn (USA), die ihr letztes Rennen bestreiten, hat die Nummer 3. Venier hat als erste Österreicherin Nummer 7, Tippler geht als Zehnte an den Start, Siebenhofer als 13. und schließlich Schmidhofer als 15. Sofia Goggia (ITA) startet als Fünfte, Ilka Stuhec (SLO) hat Nummer 9.

Ski-WM in Are: Herren absolvieren kein Kombi-Abfahrtstraining

Die Speed-Herren sind am Sonntag nicht am Start. Das für10.30 Uhr angesetzte Kombi-Abfahrtstraining wurde wetterbedingt abgesagt.

