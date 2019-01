Sieg im Flachau-Slalom: Vlhova entthront Shiffrin für einen Abend

Die Siegesserie von Mikaela Shiffrin im Ski-Slalom-Weltcup ist am Dienstagabend gerissen. Die US-Amerikanerin musste sich nach ihrer Halbzeitführung beim Nachtbewerb in Flachau der Slowakin Petra Vlhova um 0,15 Sekunden geschlagen geben. Im sechsten Slalom der laufenden Saison gab es damit erstmals eine andere Siegerin als Shiffrin, die ihren saisonübergreifend achten Triumph in Folge verpasste.

Larsson war bereits bei der Siegerehrung, wurde aber nach einer Videoentscheidung wegen eines Einfädlers nachträglich aus der Wertung genommen. Deshalb durfte sich die gesundheitlich angeschlagene Liensberger vor dem Heimpublikum richtig feiern lassen.

Mit Katharina Truppe schaffte eine weitere Österreicherin als Achte (3,83) den Sprung unter die Top Ten. Die nach dem ersten Lauf siebentplatzierte Bernadette Schild schied in der Entscheidung aus.