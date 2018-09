Weltmeister Marcel Mathis beendet seine Karriere

Marcel Mathis hat seine Ski-Alpin-Karriere beendet. Der 26-Jährige kündigte auf Instagram an, ab sofort nicht mehr im Weltcup fahren zu wollen, da er das Niveau von vor einigen Jahren nicht mehr erreichen konnte. In der Saison 2012/13 wurde Mathis mit dem ÖSV-Team Weltmeister bei der Heim-WM in Schladming.

"Jetzt ist die Flasche leer. Es ist an der Zeit, meinen engen Rennanzug zur Seite zu legen und sich neuen Herausforderungen zu stellen", teilte Mathis auf dem sozialen Netzwerk mit. "Es ist nie einfach, das zurückzulassen, was du immer geliebt hast. Die Erinnerungen werde ich immer behalten."

Mathis lebt seit sechs Monaten in England, wo er einen neuen Beruf gefunden hat. Im Weltcup erreichte der Riesentorlauf-Spezialist zwei dritte Plätze.