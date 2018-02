Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen: Lindsey Vonn feiert ihren 81. Weltcupsieg

Liga ACB Live Saski-Baskonia -

Lindsey Vonn hat das Abfahrts-Double in Garmisch-Partenkirchen geschafft. Die US-Amerikanerin setzte sich am Sonntag bei ihrem 81. Sieg im alpinen Skiweltcup wie am Vortag vor Sofia Goggia (ITA/+0,11 Sek.) durch. Dritte wurde Tina Weirather aus Liechtenstein (0,12). Für Vonn war es der dritte Saisonsieg in der Abfahrt. In der Disziplinen-Wertung fehlen ihr nur noch 23 Punkte auf Goggia.

Beste ÖSV-Dame wurde bei der Generalprobe für die olympische Abfahrt Stephanie Venier als Vierte. Ihr fehlten 0,37 Sekunden auf die Bestzeit. Auch Nicole Schmidhofer lag nach 32 Läuferinnen als Siebente (+0,87 Sek.) in den Top Ten. Weniger gut lief es für Anna Veith (1,54) und die Drittplatzierte des Vortages, Cornelia Hütter, die mit über zwei Sekunden Rückstand um Punkte zittern musste.

Viktoria Rebensburg (Kreuth) kam im letzten Rennen vor Olympia (9. bis 25. Februar) nicht über den neunten Platz hinaus. Rebensburg sah bei sich "eine Steigerung zu Samstag. Olympia gehe sie mit einem "guten Gefühl" an, weil sie in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom gut drauf sei. Dort greift Rebensburg gleich zum Auftakt der Spiele am 12. Februar nach Gold. "Die Leistungsdichte ist hoch, ich brauche zwei Traumläufe", sagte sie.