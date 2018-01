"Wahnsinn": Lindsey Vonn verneigt sich vor Mikaela Shiffrin

Heineken Open Men Single Live ATP Auckland: Finale Moorilla Hobart International Women Single Live WTA Hobart: Finale NBA Live Warriors @ Bucks Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale BSL Besiktas -

Büyükcekmece NCAA Division I Kansas State @ Kansas NCAA Division I Oregon @ Arizona European Challenge Cup Bordeaux -

Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff -

Toulousain NHL Red Wings @ Blackhawks Liga ACB Barcelona -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1

Die 22-jährige Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzaubert aktuell die komplette Ski-Welt. Von den letzten neun Weltcup-Rennen gewann die Technik-Spezialistin deren acht, einmal wurde sie Dritte.

Die Speed-Rennen am kommenden Wochenende in Bad Kleinkirchheim lässt die Amerikanerin allerdings sausen. Ein Umstand, der in Hinblick auf den Gesamtweltcup dennoch in keinster Weise ins Gewicht fällt. Stolze 821 Punkte Vorsprung hat Mikaela Shiffrin, rein rechnerisch könnte sie sogar mindestens noch acht Rennen lange pausieren.

"Wahnsinn, sie hat gerade eine Superserie", muss auch Kollegin Lindsey Vonn anerkennen, die der Landsfrau des Weiteren Rosen streut: "Ich hoffe, dass es bei Mika so weiter geht. Das ist super für die amerikanischen Zuschauer und hilft dem Sport", so die 32-jährige routinierte Pionierin. Shiffrin hält aktuell bei 41 Weltcupsiegen, Lindsey Vonn gewann bislang 78 Mal. Möglich, dass Shiffrin die zehn Jahre ältere Vonn noch einholt? Vonn gibt sich gelassen: "Es wird immer eine Junge geben, die nachkommt. Ich muss auf meine eigenen Rekorde schauen."