Adelboden-Slalom: Marcel Hirscher siegt vor Michael Matt

Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 NCAA Division I Arizona State @ Utah Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Karsiyaka -

Oldenburg Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Ocelari Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Baskets Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Montreal Canadiens @ Washington Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys NHL Dallas Stars @ Buffalo Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes

Fast auf den Tag genau einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat Marcel Hirscher am Sonntag seine Vormachtstellung im alpinen Weltcup untermauert. Nach dem Riesentorlauf-Sieg am Samstag holte der 28-jährige Salzburger am Sonntag auch den Slalom-Triumph und damit sein zweites Adelboden-Double nach 2012. Hirscher gewann nur 0,13 Sekunden vor Landsmann Michael Matt.

Nur drei weitere Hundertstel dahinter landete der Norweger Henrik Kristoffersen auf Rang drei. Damit war das Podestbild identisch mit jenem vom Donnerstag in Zagreb. Für Hirscher war es bereits der siebente Sieg in der Olympiasaison sowie der insgesamt 52. Weltcup-Erfolg. Auf Hermann Maier fehlen damit nur noch zwei Siege, auf die erfolgreichste Österreicherin aller Zeiten, Annemarie Moser-Pröll (62 Siege) noch zehn. Im Gesamt-Weltcup baute Hirscher seinen Vorsprung auf Kristoffersen auf 154 Zähler aus.

Hirschbühl fährt bestes Saisonergebnis ein

Für den dritten Top-Ten-Platz aus ÖSV-Sicht sorgte Christan Hirschbühl, der als Neunter sein bisher bestes Saisonergebnis einfuhr.

Im Gegensatz zur überragenden, mittlerweile schon neunfachen Saisonsiegerin Mikaela Shiffrin feierte Hirscher zuletzt knappe Erfolge, auch weil der Annaberger nicht immer fehlerfrei war. "Das Rennen ist nach der Ziellinie vorbei. Aber natürlich ist es momentan schon ein wenig arg, dass es wieder so knapp war. Ein paar Hundertstel langsamer und dann bist Vierter und die Welt schaut ganz anders aus. Ich hoffe, ich kann mich dann auch erinnern, wenn es wieder mal umgekehrt ist", erklärte Hirscher nach seinem insgesamt siebenten Sieg auf dem Chuenisbärgli (4. im Slalom).

Laura Moisl: Das ist Marcel Hirschers Freundin © GEPA 1/24 Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau - so auch bei Ski-Star Marcel Hirscher, der bei seinem Triumphen im Weltcup stets auf die Unterstützung seiner hübschen Freundin Laura Moisl bauen kann. © GEPA 2/24 Seit über acht Jahren sind Hirscher und Moisl ein Paar. Dabei lief es anfangs alles andere als reibungslos. © GEPA 3/24 So soll es Monate gedauert haben, bis Hirscher das Herz der Publizistikstudentin erobert hatte. © GEPA 4/24 Auch Hirschers Dasein als Skifahrer sollte ihm keine Vorschusslorbeeren einbringen. © GEPA 5/24 "Laura hat mich eiskalt abserviert, ignoriert, sie dachte überhaupt, ich sei vielleicht schwul", sagte der um sieben Zentimeter kleinere Hirscher. © GEPA 6/24 Doch am Ende sollte Hirscher seine Laura für sich gewinnen. © GEPA 7/24 Dass Laura Moisl auch als Model erfolgreich ist, bedarf wohl keiner weiteren Erklärungen. © GEPA 8/24 © GEPA 9/24 © GEPA 10/24 © GEPA 11/24 © GEPA 12/24 © GEPA 13/24 © GEPA 14/24 © GEPA 15/24 © GEPA 16/24 © GEPA 17/24 © GEPA 18/24 © GEPA 19/24 © GEPA 20/24 © GEPA 21/24 © GEPA 22/24 © GEPA 23/24 © GEPA 24/24

Neuerlich nur knapp hinter ihm landete Michael Matt, der jüngere Bruder von Olympiasieger Mario Matt, und Hirscher lobte den 24-jährigen Tiroler. "Er hat einen super Speed. Ich muss immer so lachen, weil das gibt es nicht, dass man so identisch ist. Natürlich ist der Michi der Michi, und der Mario der Mario, aber die fahren so gleich Ski. Faszinierend, Hut ab, wirklich gewaltig", sagte der Salzburger über Matt, der sich wohl auf einen Südkorea-Trip einstellen darf.

"Es läuft richtig klass"

Hirscher könnte sich derzeit selbst nicht entscheiden, ob er im Riesentorlauf oder Slalom besser ist. "Es funktioniert beides sehr gut. Es läuft für uns richtig klass'. So eine unerwartete Saison wie heuer gab es überhaupt noch nie."

Für Michael Matt war es schon der dritte zweite Platz in diesem Jahr nach dem City-Event in Oslo und Zagreb. Dementsprechend erfreut war der Bursche aus Flirsch. "Richtig geil, Oslo Zweiter, Zagreb und da jetzt auch. Wenn ich jetzt unten im Zielhang auch noch gescheit gefahren wäre, wäre es sich eh ausgegangen", meinte Matt. Im oberen Streckenabschnitt sei es ihm ganz gut gelaufen. "Der zweite Durchgang war schon brutal schwierig von der Piste. Ein paar Tore war es super, dann wieder tiefer. Bei der Steilhangeinfahrt war es richtig tief, drum bin ich umso glücklicher mit dem zweiten (Platz)." Taktieren gebe es aber eben nicht: "Wenn du vorne mitfahren willst, musst einfach Gas geben."

Über Hirscher, der ihm neuerlich den ersten Weltcupsieg weggeschnappt hat, konnte Matt nur staunen. "Ich glaube, dass der im Zielhang zu müde war zu bremsen, sonst gibt es das nicht", erklärte er lachend.

Feller wieder unglücklich

Weniger glücklich war der schon im ersten Durchgang ausgeschiedene Manuel Feller. "Ich bin ein bisserl zu lang über die Ferse gegangen, dann war es vorbei. Im Riesentorlauf ist es eh schon recht gut gegangen, jetzt falle ich im Slalom aus den Top 15", ärgerte sich Feller, der nun 17. ist.

Für die Herren geht es nun in der Schweiz zum Klassiker nach Wengen, wo neben Abfahrt und Kombination in einer Woche der nächste Slalom auf dem Programm steht.