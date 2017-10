"Abwarten, bis der Schweinshaxen wieder besser wird"

European Rugby Champions Cup Live Ulster -

Wasps European Challenge Cup Sale -

Toulouse Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale European Rugby Champions Cup Exeter -

Glasgow World Championship Boxing LEO SANTA CRUZ VS CHRIS AVALOS World Championship Boxing ERISLANDY LARA VS TERRELL GAUSHA Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce ACB Valencia -

Real Madrid Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 1 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 Basketball Champions League Zielona Gora -

Bonn Basketball Champions League Teneriffa -

Ludwigsburg NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Strasbourg Basketball Champions League Sassari -

EWE Baskets NBA Timberwolves @ Spurs BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale European Challenge Cup Gloucester -

Agen NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale German Darts Masters German Darts Masters -

Tag 1 European Rugby Champions Cup Scarlets -

Bath NBA Cavaliers @ Bucks If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Riesen Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Petrol Olimpija -

Medi Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks

Am Rande der Einkleidungspräsentation der ÖSV-Sportler in Salzburg hat Marcel Hirscher am Freitag in puncto seines lädierten Knöchels moderate Entwarnung gegeben.

"Das war schon klar, dass das wehtun wird", sagte der 28-jährige, nachdem er an den Tagen zuvor erstmals seit seiner Verletzung im August wieder auf Skiern gestanden war. Der grobe Fahrplan zum Comeback bleibt aber unverändert.

Am Freitag gehe es ihm "medium", meinte Hirscher. "Es ist ein neuer Reiz, der bewusst gesetzt wird, um schlussendlich dann irgendwann auch an den Reiz wieder gewohnt zu sein", erklärte der Salzburger, nachdem er sich am Mittwoch erstmals wieder auf Schnee gewagt hatte. "Trotzdem geht halt nicht das weiter, was man sich immer gern vorstellt."

Comeback im November?

Hirscher hatte sich beim ersten Schneetraining am 17. August durch einen Einfädler den Außenknöchel gebrochen. "Ein blöder Fehler", kommentierte er seinen Lapsus, durch den er den Auftakt in den Weltcup-Winter 2017/18 verpasst. Sein Comeback will der sechsmalige Weltcup-Gesamtsieger im November geben. Idealerweise wird Hirscher schon Mitte nächsten Monats beim Slalom im finnischen Levi wieder zwischen den Stangen wedeln. Ob es wirklich dazu kommt, könne er derzeit aber nicht sagen.

Prinzipiell sei die Situation nicht Außergewöhnliches in seinem Metier. "Ich bin nicht der Einzige, der sich wahrscheinlich schwertut gerade, dass er in den Skischuh reinkommt, oder irgendwo nicht das Trainingspensum fahren kann, dass man sich vorstellt", sagte Hirscher, "Für mich ist es halt neu, damit umgehen zu dürfen, zu müssen."

Hirschers Schweinshaxen

In nächster Zeit werde er jedenfalls "nichts tun", meinte der Wintersportler. "Bis ich das Gefühl habe, ich kann wieder Gas geben. Jeden Tag abwarten und schauen, was passiert, bis der Schweinshaxen wieder besser wird." Schmerzmittel seien für ihn kein Thema, bekräftige er. "Das funktioniert nicht. Das kannst du vergessen."