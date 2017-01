Bitteres Debakel für die ÖSV-Ladies

Samstag, 07.01.2017

Tessa Worley hat ihren dritten Saisonsieg in diesem Winter im Ski-Weltcup gefeiert. Die Französin war am Samstag in Maribor 0,16 Sekunden schneller als die Italienerin Sofia Goggia, die Schweizerin Lara Gut wurde Dritte. Die Halbzeit-Führende Mikaela Shiffrin fiel in der Entscheidung auf Rang vier zurück. Die ÖSV-Damen erlebten eine historische Pleite, als Beste wurde Ricarda Haaser 23.

Michaela Kirchgasser kam auf Platz 24, als 26. holte die Salzburgerin Stephanie Resch ihre ersten Weltcup-Punkte. Anna Veith und Katharina Truppe fielen im zweiten Durchgang aus. Annähernd so schlecht waren die ÖSV-Athletinnen zuletzt am 4. Jänner 1985 ebenfalls in Maribor klassiert gewesen. Damals belegte die Vorarlbergerin Anita Wachter den 22. Platz.